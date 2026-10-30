Archivo - Audi gana 1.218 millones hasta septiembre, un 41% menos, debido a China y a la competencia en Europa - Daniel Löb/dpa - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Audi ha obtenido un beneficio neto de 1.218 millones de euros durante los tres primeros trimestre del año, lo que supone un 41% menos que los 2.064 millones registrados hace un año, en un contexto marcado por el deterioro del mercado chino, la elevada competencia y los efectos de los aranceles estadounidenses.

El grupo que une a las marcas Audi, Bentley, Lamborghini y Ducati obtuvo un beneficio operativo de 1.150 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 26% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 1.555 millones de euros.

Según los resultados publicados por la compañía, los ingresos del grupo se situaron en 42.063 millones de euros entre enero y septiembre, un 13,1% menos que los 48.380 millones registrados un año antes. Por su parte, el margen operativo sobre ventas se redujo hasta el 2,7%, frente al 3,2% del mismo periodo de 2025.

La caída se acentuó especialmente durante el tercer trimestre del año. Entre julio y septiembre, el también denominado grupo Progressive registró unos ingresos de 12.886 millones de euros, un 18,5% menos que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo se desplomó un 93,9%, hasta los 29 millones de euros, frente a los 468 millones del ejercicio anterior. El margen operativo quedó reducido al 0,2%, frente al 3% de un año antes.

LAS VENTAS DE PROGRESSIVE CAEN MÁS DE UN 11%

En cuanto a las entregas, el grupo Progressive ha comercializado más de 1,05 millones de vehículos entre enero y septiembre, un 11,3% menos. De ellos, más de 1,04 millones correspondieron a la marca Audi, que registró un descenso del 11,4%. Bentley entregó 5.970 unidades, un 17,5% menos, mientras que Lamborghini alcanzó las 7.983 matriculaciones, un 1,9% menos. Por su parte, Ducati comercializó 39.093 motocicletas, lo que representa una caída del 6,8%.

El grupo registró un descenso del 12% en las entregas de vehículos 100% eléctricos (BEV), hasta las 143.748 unidades, frente a las 163.433 del mismo periodo del año anterior. Esta evolución situó la cuota de eléctricos puros en el 13,6%, frente al 13,7% registrado un año antes, debido principalmente a los cambios normativos en el mercado estadounidense.

Por el contrario, las entregas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) aumentaron significativamente, hasta alcanzar las 114.424 unidades, frente a las 59.289 del ejercicio anterior. De este modo, los vehículos electrificados representaron el 24,4% del total de entregas, frente al 18,7% de 2025.

Por mercados, el grupo entregó 518.070 vehículos en Europa, un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior, en un mercado general al alza. En Alemania, las entregas crecieron un 1,8%, hasta las 153.355 unidades.

En Estados Unidos, las entregas cayeron un 16,3%, hasta los 111.350 vehículos, lastradas por la situación arancelaria y la débil demanda de vehículos eléctricos tras la eliminación de las ayudas públicas.

En China, el grupo comercializó 329.185 vehículos, un 24,5% menos que los 436.117 del mismo periodo de 2025, debido al fuerte retroceso del mercado en su conjunto, especialmente en los vehículos de combustión, y a la elevada competencia.

AUDI PREVÉ UN MENOR MARGEN OPERATIVO Y MENORES INGRESOS

La filial de Volkswagen AG prevé ahora un margen operativo de no más del 3% este año, frente al mínimo del 5% previsto anteriormente, según ha informado este viernes. Del mismo modo, espera una facturación entre los 55.000 y 59.000 millones de euros, frente a los 65.000 de 2025 y unas ventas entre 1,35 y 1,45 millones de vehículos y motociletas, con lo que esperan una caída de las entregas de al menos un 15%.

Estos datos ponen de nuevo a escena cómo la desaceleración de China está erosionando una base de ingresos crucial para la industria automovilística alemana. Marcas como Mercedes o BMW ya han anunciado previsiones igualmente negativas en el principal mercado asiático. El grupo Audi fue durante mucho tiempo uno de los pilares de beneficios más fiables de Volkswagen, ya que ayudaba a compensar los rendimientos más débiles de sus marcas de gran consumo.

"Las cifras muestran claramente que la necesidad de actuar en Audi es acuciante y no puede posponerse", afirmó el director financiero, Jürgen Rittersberger. "Nuestras medidas están dando resultado, pero dada la enorme presión competitiva, debemos intensificarlas".

Además de los recortes de costes, Audi ha anunciado que concentrará la inversión en nuevos modelos y tecnologías, entre las que se incluyen el software, la inteligencia artificial y los sistemas de asistencia al conductor.

Esta iniciativa se suma a la reestructuración más amplia de Volkswagen, que ha puesto bajo presión a varias fábricas alemanas de alto coste. La planta de Audi en Neckarsulm, con 15.000 trabajadores, donde se fabrican los modelos A5, A6, A8 y e-tron GT, debe presentar un plan para mediados de 2027 con el fin de garantizar la producción más allá de 2034, a medida que la demanda se desplaza hacia los SUV de mayor tamaño.

Audi también está preparando su expansión en EE.UU. después de que los aranceles y las débiles ventas perjudicaran a la marca en ese mercado. La empresa tiene previsto invertir unos 4.000 millones de dólares en su primera fábrica estadounidense, situada en Georgia, con una capacidad de hasta 200.000 vehículos al año, incluidos los modelos Q9 y Q5, lo que reducirá su dependencia de las importaciones.

Los resultados de las demás marcas de Audi fueron dispares. Lamborghini, que se beneficia del uso de componentes desarrollados en todo el grupo, siguió siendo, con diferencia, la más rentable, con un margen operativo del 22% en los primeros nueve meses, a pesar de que los beneficios descendieron hasta los 564 millones. Los beneficios operativos de Bentley se redujeron a más de la mitad, hasta los 49 millones de euros. Los de Ducati cayeron de 44 millones de euros a 29 millones.

Audi está revisando el lugar que ocupa la marca italiana dentro del grupo, ya que VW pretende deshacerse de participaciones y negocios. Ducati se encuentra entre las aproximadamente 600 empresas que están siendo objeto de examen, aunque el consejero delegado, Gernot Döllner, ha afirmado que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre una posible venta.