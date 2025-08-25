Audi hará sus primeras entregas del nuevo Q3 SUV en octubre y abre pedidos para la versión Sportback

Audi hará sus primeras entregas del nuevo Q3 en octubre y la versión Sportback llegará en noviembre. - AUDI

Ambos acabados contarán con una multigama de motorización desde versiones diésel, gasolina e híbrida

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán Audi entregará los primeros coches de la tercera generación de su Q3 SUV a partir del mes de octubre --los pedidos están abiertos desde junio-- y abre pedidos para su segundo lanzamiento del Q3 Sportback desde el 28 de agosto, aunque su comercialización no llegará hasta el mes de noviembre de este año.

La nueva edición del Audi Q3 SUV fabricada en las plantas de Gyor (Hungría) e Ingolstadt (Alemania) tiene dos versiones de acceso, el Q3 TFSI 110 kW (150 CV de potencia), con un motor de gasolina de cuatro cilindros con tecnología MHEV (semihíbrido) y cambio de siete velocidades; y el Q3 TDI 110 kW (150 CV de potencia) con motor diésel, tracción delantera y también siete velocidades que permiten un menor consumo en viajes largos.

El fabricante alemán lanzará también versiones más potentes en su gama MHEV, con la introducción del mercado del Audi Q3 TFSI quattro 150 kW, con una potencia de 150 kW (204 CV) y 320 Nm de par. No obstante, la versión más potente con motor de combustión será el Audi Q3 TFSI quattro 195 kW (265 CV), con un motor 2.0 de cuatro cilindros, cambio S tronic de siete velocidades, tracción a las cuatro ruedas y 400 Nm de par.

MÁS AUTONOMÍA EN LA VERSIÓN HÍBRIDA ENCHUFABLE

La versión híbrida enchufable (PHEV, por sus siglas en inglés) está "predestinada para largas distancias, cuenta con asistencia eléctrica y es más potente y eficiente que nunca". En combinación con el motor eléctrico (85 kW y 330 Nm de par), el Audi Q3 e-hybrid 200 kW ofrece una potencia total del sistema de 200 kW (272 CV) con 400 Nm de par.

Asimismo, la opción híbrida destaca por la instalación de una nueva batería de alto voltaje con una capacidad bruta de 25,7 kWh (19,7 kWh neta), lo que supone casi el doble que la de su generación anterior.

Esto aumenta la autonomía eléctrica hasta 119 km en el ciclo de pruebas WLTP en el Q3 SUV e-hybrid, mientras que el Q3 Sportback e-hybrid puede recorrer hasta 118 km en modo eléctrico con una carga completa de la batería.

El Audi Q3 e-hybrid 200 kW admite carga rápida con corriente continua a una potencia de hasta 50 kW en condiciones ideales, lo que permite viajar cómodamente con propulsión eléctrica. Una batería descargada al 10% se puede recargar hasta el 80% en menos de media hora.

PRECIOS PARA EL MERCADO ESPAÑOL

El nuevo Audi Q3 estará disponible tanto en versión gasolina y diésel con el mismo precio de partida, 46.590 euros en el caso del Q3 SUV, y 48.490 euros para el Q3 Sportback.

El precio del Q3 SUV e-hybrid parte desde 56.090 euros tanto en diésel como en gasolina, y desde 57.990 euros en el caso del Q3 Sportback e-hybrid. Las versiones híbridas enchufables del Q3 consiguen el distintivo 0 emisiones de la DGT y entran dentro del Plan Moves III, por lo que pueden optar a una ayuda a la compra de hasta 7.000 euros.

DISEÑO MÁS DINÁMICO Y UNA APUESTA POR LA EFICIENCIA TECNOLÓGICA

El nuevo Audi Q3 tiene un diseño aún "más musculoso y emocional" que garantiza un mejor flujo del área, sobre todo en la parte delantera. La entrada controlable de aire de refrigeración está situada debajo de la parrilla Singleframe y garantiza que el flujo de aire pueda circular con pérdidas mínimas.

Una de las principales mejoras en esta nueva generación del Q3 se ha realizado en la amortiguación a través de un nuevo sistema optimizado que mejora la experiencia de conducción y que hace del SUV compacto un coche para circular en el día a día.

El nuevo Q3 es el primer Audi en utilizar los faros digitales Matrix LED. Este tipo de faros garantizan una distribución "más precisa del haz de luz de carretera y un control aún mejor del deslumbramiento" en zonas de poca visibilidad, destaca la marca.

Por su parte, la segunda generación del Audi Q3 Sportback combina las ventajas y la versatilidad de un SUV, pero con la estética de un coupé. Su línea del techo, que desciende desde el pilar A, es 29 mm más baja que la del SUV y confiere al Q3 Sportback un aspecto aún más deportivo.

Disponible en los acabados adicionales 'S Line' y 'Black Line', el Q3 Sportback puede contar con características exclusivas como llantas Audi Sport de hasta 20 pulgadas, los cristales oscurecidos, asientos deportivos así como el paquete 'Confort Visión' que incluye, entre otras funcionalidades, la llave de confort sin Safelock, el control de crucero adaptativo o los faros LED plus con grupos ópticos traseros LED.

Otra de las novedades está en el nuevo diseño interior. La nueva unidad de control del volante permite ofrecer más espacio de almacenamiento en la consola central y más amplitud en la primera mitad del habitáculo.

También por primera vez en un modelo Audi del segmento compacto es posible equipar cristales acústicos para las ventanillas delanteras, lo que mejora la insonorización interior, especialmente a altas velocidades.

APARCAMIENTO ASISTIDO

Otra innovación más que llega bajo el Q3 y el Q3 Sportaback es la llegada del nuevo asistente de conducción adaptativo plus con más ayudas como el nuevo aparcamiento asistido, el cual permite a los clientes enseñar al Audi Q3 maniobras de aparcamiento y memorizar hasta cinco maniobras.

Asimismo, el asistente permite realizar movimientos preciosos tan pronto como los sensores del vehículo detectan una plaza de aparcamiento libre en línea o batería. Al mismo tiempo, proporciona otra función de salida automática marcha atrás en callejones estrechos de forma fiable.

Por último, el volumen del maletero de 488 litros también demuestra la practicidad del Audi Q3, ya que cuenta con una gran capacidad para ser un vehículo familiar. Con el asiento trasero abatido, el espacio para el equipaje aumenta hasta 1.386 litros (Q3 Sportback: hasta 1.289 litros). El asiento trasero se puede desplazar longitudinalmente y cuenta con regulación de la inclinación del respaldo. El Q3 tiene una capacidad de remolque de hasta 2.100 kg.