Archivo - La automoción firma su mejor mes de septiembre en casi 20 años y prevé superar los niveles prepandemia - CUPRA - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos en España alcanzaron las 93.858 unidades en septiembre, lo que supone un incremento del 10,2% respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 85.167 unidades, y permite al mercado firmar su mejor septiembre desde 2007.

De hecho, la última vez que las ventas de coches nuevos superaron las 90.000 unidades en un mes de septiembre fue precisamente hace 19 años, cuando se comercializaron 96.754 turismos y todoterrenos en España.

El dato de septiembre de 2026 se queda así a 2.896 unidades de aquel registro de récord, aunque sí es un 15% superior en comparativa con septiembre de 2019, el último año antes de la pandemia y que se cerró con 81.837 matriculaciones.

El mercado mantiene de esta forma la tendencia positiva de los últimos meses, impulsado en buena medida por el comportamiento de los vehículos electrificados en un mes de septiembre que normalmente no ha sido una fecha en la que los españoles han tenido como principal prioridad comprarse un coche.

Sin embargo, el inicio de la petición de las ayudas del Plan Auto+ ha movilizado a los usuarios a adquirir un vehículo electrificado. Los eléctricos puros y los híbridos enchufables representaron el 34% del volumen total vendido en septiembre, con 31.945 ejemplares, contribuyendo de forma notable al crecimiento registrado durante el noveno mes del año.

2026, PRIMER AÑO QUE SE PUEDEN SUPERAR LOS NIVELES PREPANDEMIA

En el acumulado de los nueve primeros meses, el mercado español de turismos alcanza las 912.059 matriculaciones, lo que supone un crecimiento hasta el momento del 6,7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 854.731 matriculaciones.

Este ritmo de crecimiento permite mantener la previsión de que el mercado pueda cerrar 2026 por encima de los 1,26 millones de turismos matriculados que se produjeron en el año 2019 en España, antes de la pandemia, según las estimaciones de las patronales del sector.

La llegada de nuevos modelos, tanto de marcas europeas como chinas, y el aumento de la demanda de los vehículos electrificados ante el temor de la finalización de ayudas puede agitar en el último cuarto del año un mercado que comienza a ser más dependiente de la electrificación.

No obstante, pese a la evolución positiva respecto al ejercicio anterior, el sector indica que el volumen acumulado hasta septiembre todavía se encuentra un 5,5% por debajo del registrado en el mismo periodo de 2019, año anterior a la pandemia del Covid.