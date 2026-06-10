Ayesa Digital prevé 2 operaciones inorgánicas este año y hará compras transformacionales tras su consolidación

BILBAO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ayesa Digital espera realizar, a lo largo de este año, dos o tres operaciones inorgánicas, pero dejará las adquisiciones "más transformacionales" para cuando concluya su "consolidación". Por su parte, Cie Automotive ha advertido de que el sector tiene "una ventana de visibilidad muy corta" debido a la incertidumbre del entorno y ha pedido a Europa "seguridad jurídica" para conservar "lo que tiene".

Durante una jornada celebrada en Bilbao por 'El Economista', el CEO de Ayesa Digital, Manu Baraza, ha afirmado que la digitalización y la transformación digital es "un viento de cola permanente", porque "ya no es una opción para las empresas, sino algo consustancial a su negocio cuando no es directamente el negocio".

Según ha dicho, en los actuales momentos de incertidumbre es "cuando más valora" Ayesa "tener un rumbo claro, tener una hoja de ruta que no sea rígida". Ha afirmado que en la empresa son "tremendamente optimistas" porque creen que van a estar "entre los ganadores". "Nos va la marcha y además estamos convencidos de que vamos a estar en el lado de los ganadores", ha manifestado.

Manu Baraza ha asegurado que Ayesa Digital es una compañía "que está en todo el mundo" y ha añadido que "esa es la primera vocación" que quiere reivindicar. "Nunca he visto que a los de la máquina-herramienta se les diga que se tienen que quedar en Pancorbo", ha dicho.

Además, ha cifrado en 11.200 los profesioneles que trabajan en la compañía, "de los cuales unos 2.000 están en Euskadi, pero unos 4.000 están en Madrid, unos 4.000 en Andalucía, tenemos también en Latinoamérica y todos son muy importantes".

Según ha señalado, el "modelo" de sus accionistas les permite "tener luces largas a la hora de crear valor a los clientes", pero ha puntualizado que Ayesa es "una compañía de despliegue y con alas para todo el mundo".

Baraza ha asegurado que la compañía cree "en la consolidación del mercado" y considera que "hay espacio para un gran campeón, un campeón nacional, un gran campeón en el sur de Europa". "Otros países lo tienen y creo que aquí todavía ese recorrido queda", ha añadido.

Según ha explicado, la empresa necesita "primero, consolidar su crecimiento de estos años, muy fuerte en términos no sólo orgánicos sino inorgánicos". "Hemos multiplicado por cuatro el volumen de negocio, por cinco el Ebitda y hace falta consolidar", ha señalado.

Por ello, en los dos próximos años seguirá creciendo "fundamentalmente por crecimiento orgánico, consolidando todas las áreas de conocimiento". "Vamos a hacer un poquito de picking en los temas de M&A, y espero que a lo largo de este año podamos hacer un par de operaciones o tres; pero los temas de adquisiciones más transformacionales los dejamos para cuando finalice esa consolidación", ha precisado.

Ha dicho que hay "jugadores en el mercado" y con muchos de ellos colaboran "con lo cual" están "muy abiertos mentalmente". "Tenemos cultura de colaboración y estamos abiertos a cualquier crecimiento inorgánico por la vía de la transformación", ha agregado.

CIE

Por su parte, la directora de Desarrollo Corporativo de CIE Automotive, Lorea Asistizabal, se ha mostrado convencida de que en la actual coyuntura al sector de la automoción le "toca todo", entre otros asuntos, "una regulación que cambia, unos aranceles que cambian" y "mucha incertidumbre".

A ello, ha añadido "la peor combinación del mundo mundial", que es "incertidumbre más gigantescas inversiones", que ha calificado de "combinación matadora" condicionada por "una variable ligeramente volátil que es el señor Trump".

También ha apuntado como foco de incertidumbre a Europa, donde se decía que los coches eléctricos "iban a ser la única opción a partir del 2035, luego no, luego hacemos una excepción y tenemos una cuota". "Y ahora tenemos a España y a Francia peleando por que se quite esa cuota y a Italia y a Alemania peleando porque se amplíe", ha lamentado.

Según Aristizabal, el sector intenta no rebajar objetivos, pero debido a la incertidumbre tiene "una ventana de visibilidad muy corta". "Antes nos gustaba hacer planes estratégicos y 'guidance' a cinco años. Hoy en día cinco años es bola de cristal", ha manifestado.

La directiva de CIE Automotive ha apuntado que se compite "en global" y el mundo de la automoción "desgraciadamente no tiene los mejores titulares en Europa". A su juicio, la legislación europea, "tarda mucho y no tiene demasiada seguridad, cambia, se adapta y eso no ayuda".

Además, ha recordado que Europa ha pasado de fabricar 22 millones de coches en los mercados maduros antes de la pandemia y la cifra se ha reducido ahora a 16 millones. En su opinión, "China es otra galaxia y merece categoría propia, 33 millones de coches, más que Norteamérica y Europa juntos", cuando antes de la pandemia producía 25 millones.

También ha citado a la "tercera categoría", países con "mucho sentido y mucha potencia y mucha competitividad" que "van a ser una parte importante de la automoción del futuro". "Desde un Brasil más pequeño hasta un India, que antes de la pandemia fabricaba dos millones de coches, ahora fabrica seis y nos vamos a diez", ha señalado.

"Tenemos que apostar por que Europa tenga una seguridad jurídica que nos permita al menos tener lo que tenemos hoy y compatibilizarlo con crecer en aquellos mercados donde estratégicamente tiene sentido, y son otros desgraciadamente", ha señalado.

BASQUEVOLT

El CEO de Basquevolt, Pablo Fernández Santos --empresa que trabaja en el desarrollo de una tecnología de baterías de estado sólido-- ha asegurado que la prestensión es "reforzar la competitividad de la industria en una parte de la cadena de valor del vehículo eléctrico", como es la batería.

Con este objetivo, se ha marcado una 'hoja de ruta' para "pasar de la investigación al escalado industrial", reforzar alianzas estratégicas en la cadena de valor europea del vehículo eléctrico y "aprovechar el impulso del proyecto público-privado".

Según ha afirmado, en la actual situación geopolítica tener una tecnología desarrollada al 100% en Europa y que reduce la dependencia de Asia, ha abierto a Basquevolt "un montón de oportunidades" que no estaban previstas cuando se creó la compañía y ahora son "un elemento de tracción transformador muy potente para la compañía". "Supone más un refuerzo de nuestra ambición que un freno", ha dicho.

"En cualquier sector en el que tener una batería con tecnología europea y con fabricación de componentes muy independientes de Asia, como puede ser la defensa, el aeroespacial, incluso en algunos casos el almacenamiento energético, a nosotros nos está dando una oportunidad", ha dicho.

VIRTUALWARE

El CEO de Virtualware, Unai Extremo, ha asegurado que el hecho de haber invertido hace años por un producto propio y "no depender de terceros" coloca a la compañía "en una posición realmente interesante" que no les ha hecho cambiar la "hoja de ruta", que es "seguir creciendo de manera orgánica con sostenibilidad sobre todo financiera".

Según ha afirmado, la "soberanía tecnológica y digital" está siendo un "empuje" para la compañía. "Eso nos coloca ahora mismo en una posición superinteresante para aprovechar las oportunidades que este entorno geopolítico totalmente de incertidumbre total, pues también nos va a poner delante", ha explicado.

Ha defendido que Virtualware es "una empresa real" que "está ayudando a la industria a ser más competitiva a través de sus herramientas". "Uno de los elementos para nosotros es la disciplina financiera, generamos beneficio, y tratamos de diferenciarnos tratando de trasladar al cliente que tenemos un producto que va a permitirle ser más competitivo", ha apuntado.