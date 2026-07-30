Ayvens gana 514 millones hasta junio, un 4,7% más, y repartirá 700 millones entre sus accionistas

Archivo - Una furgoneta 100% eléctrica de Ayvens - AYVENS - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ayvens obtuvo un beneficio neto atribuido de 514,2 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha publicado este jueves la compañía

El grupo de movilidad y renting anunció además que distribuirá alrededor de 700 millones de euros entre sus accionistas mediante un programa de recompra de acciones por importe de hasta 450 millones de euros y un dividendo extraordinario de 0,32 euros por acción, que se abonará el próximo 10 de septiembre.

"Me complace anunciar una distribución excepcional de 700 millones de euros, reafirmando el compromiso del Grupo con la creación de valor para nuestros accionistas", ha mostrado el consejero delegado de Ayvens, Philippe de Rovira.

El responsable de Ayvens ha destacado igualmente que la compañía continúa ejecutando su hoja de ruta estratégica y financiera gracias a "unos sólidos márgenes y nuevas reducciones de costes" y que el grupo mantiene una posición favorable para alcanzar los objetivos fijados en su plan estratégico 'PowerUp 2026'.

La facuturación de la compañía alcanzó los 5.624,2 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 1,1% menos en términos interanuales, mientras que los ingresos derivados de las actividades de 'leasing' y servicios alcanzaron un margen conjunto de 1.519,5 millones de euros entre enero y junio, un 7% más que un año antes.

Sin embargo, el resultado del negocio de venta de vehículos usados continuó normalizándose tras los elevados niveles registrados en los últimos ejercicios. En concreto, el beneficio neto generado por esta actividad se redujo hasta 50,7 millones de euros en el semestre, frente a los 253,1 millones obtenidos un año antes.

Pese a ello, el beneficio operativo aumentó ligeramente, un 0,7%, hasta situarse en 703 millones de euros.

REDUCE LA FLOTA, PERO AUMENTA LA ELECTRIFICACIÓN

A cierre de junio, Ayvens gestionaba 3,05 millones de vehículos en todo el mundo, un 4,7% menos que un año antes, como consecuencia de la revisión de su cartera para priorizar los contratos de mayor rentabilidad.

No obstante, la compañía continuó avanzando en la electrificación de su flota. Los vehículos totalmente eléctricos representaron el 31% de las nuevas entregas durante el segundo trimestre, frente al 27% de un año antes, mientras que los híbridos aumentaron hasta el 28% y los híbridos enchufables alcanzaron el 12%. En cambio, los vehículos con motor de combustión redujeron su peso hasta el 26% de las entregas.