Ayvens triplica su flota de furgonetas 100% eléctricas en menos de un año en España

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ayvens ha triplicado el número de furgonetas 100% eléctricas de su flota en España al cierre de octubre respecto al final de 2024, lo que equivale a multiplicar por 3,25 su parque eléctrico de este tipo de vehículos en menos de un año (un incremento del 225%).

Por su parte, al analizar el conjunto de furgonetas propulsadas por energías alternativas en su flota (100% eléctricas e híbridas PHEV) el aumento con respecto al año pasado es aún mayor, alcanzando el 245%. Del total de la flota de furgonetas propulsadas por energías alternativas de Ayvens España, el 73,9% son furgonetas eléctricas, mientras que el 26,1% restante corresponde a furgonetas híbridas PHEV.

El aumento del 225% en la flota de furgonetas eléctricas de Ayvens España es aún mayor que el del mercado total. A cierre de octubre de 2025, las cifras de Ganvam muestran que las matriculaciones de furgonetas eléctricas en el mercado total han subido un 80,7%, alcanzando las 7.085 unidades.

Por su parte, los datos de la Asociación Española de Renting (AER) muestran que el renting concentra una parte sustancial de las matriculaciones del segmento de derivados, furgonetas y pick-up, donde el sector copa cerca del 42% del mercado, lo que refuerza la importancia del canal de renting para la renovación de flotas y la introducción de tecnologías limpias, especialmente en la última milla.

"Este impulso a la electrificación refuerza el papel de Ayvens España como socio clave en la transición hacia una movilidad profesional más sostenible, alineada con los objetivos nacionales y europeos de reducción de emisiones y descarbonización del transporte. Con su crecimiento sostenido en flotas de energías alternativas, la compañía demuestra que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para transformar la logística urbana del futuro", ha destacado Ayvens.