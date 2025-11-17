Barcelona pagará 600 euros a quien renueve su ciclomotor de combustión por uno eléctrico desde 2026

Collboni en la presentación de la medida este lunes en el recinto Ca l'Alier de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá a disposición de sus vecinos y empresas ayudas de 600 euros para renovar sus ciclomotores de combustión por modelos eléctricos a partir del próximo 1 de marzo, un programa que prevé prolongarse hasta 2030 y que movilizará 15 millones de euros.

Lo ha presentado este lunes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha reivindicado el objetivo del gobierno municipal de "no dejar a nadie atrás" en la transición hacia el vehículo eléctrico, especialmente a los jóvenes y personas con menos recursos.

Asimismo, ha celebrado conjugar los objetivos ambientales del consistorio con la tradición de Barcelona como "ciudad motera", así como haber acordado la medida tanto con las asociaciones de usuarios como el propio sector del ciclomotor.

Además de las ayudas, la iniciativa contempla desplegar 3 millones para impulsar la instalación de puntos de recarga e intercambio de baterías, con ayudas de hasta 45.000 euros por centro para cubrir un máximo del 60% de su coste.

De este modo, el alcalde ha destacado el lanzamiento de esta "medida 360", dedicada a impulsar la descarbonización tanto por el lado de los compradores como por el lado de los distribuidores.

CERO EMISIONES EN 2030

El Ayuntamiento ha calculado que el programa de ayudas impactará en unos 20.000 ciclomotores de combustión: actualmente, hay 32.000 en la ciudad, 8.000 de los cuales ya son eléctricos y 24.000 son de combustión, si bien solo se tiene constancia de que 18.000 estén en circulación.

El objetivo final es retirar de la circulación prácticamente todas las motos de 49cc de gasolina para cuando finalice la concesión de ayudas de aquí a 4 años, consiguiendo un parque de ciclomotores cero emisiones y ahorrar a la ciudad la liberación de 3.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo equivalente a 1.000 coches.