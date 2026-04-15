El BEI asesorará a seis grandes ciudades españolas para acelerar la movilidad eléctrica

Estación de recarga eléctrica - BEI

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha puesto en marcha una asistencia técnica para impulsar la movilidad eléctrica y avanzar hacia la neutralidad climática en seis ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El acuerdo, firmado en el marco de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras de la UE, tiene como objetivo definir las necesidades de inversión en infraestructura de recarga y planificar su despliegue progresivo hasta 2030, tanto para coches como para furgonetas y camiones ligeros.

La iniciativa, canalizada a través de EIB Advisory y financiada por el InvestEU Advisory Hub, apoyará la integración de estrategias públicas y privadas, la identificación de mecanismos de financiación europea y el diseño de marcos contractuales innovadores, como asociaciones público-privadas, para facilitar proyectos de movilidad sostenible.

El acuerdo también busca generar modelos replicables en otras ciudades de España y Europa, reforzando un ecosistema colaborativo entre administraciones, empresas e instituciones especializadas en movilidad eléctrica y neutralidad climática.

La asistencia técnica se centrará en reforzar la cartera de inversiones en movilidad eléctrica, analizar las barreras que frenan las inversiones, impulsar la colaboración entre autoridades e inversores privados y establecer métricas sólidas para supervisar el impacto ambiental de los proyectos.

Bajo el liderazgo del BEI, el consorcio formado por Suez Consulting & Engineering e IDOM acompañará a las ciudades en la planificación y despliegue de soluciones de recarga y electrificación del transporte urbano.

Las seis ciudades participantes forman parte de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras y cuentan con el sello EU Mission Label, que reconoce sus planes para alcanzar la neutralidad climática. Varias de ellas, como Madrid, Valencia, Valladolid y Zaragoza, fueron de las primeras en recibir esta distinción en 2023, a las que se sumaron Barcelona y Sevilla en 2024, consolidando el liderazgo español en esta iniciativa europea.