Bipi nombra consejero delegado a Louis Baptiste - BIPI

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bipi, compañía especializada en soluciones de movilidad y perteneciente al Grupo Renault a través de Mobilize Financial Services (MFS), ha nombrado a Louis Baptiste nuevo consejero delegado de la compañía.

Su nombramiento supone una apuesta por el talento interno del grupo para liderar la próxima etapa de crecimiento de Bipi, reforzar su posicionamiento en el mercado de la movilidad y seguir desarrollando soluciones innovadoras para particulares y empresas. Además, permitirá reforzar la colaboración con Mobilize Financial Services y seguir impulsando la eficiencia y escalabilidad del negocio en línea con el plan estratégico FutuREady presentado por el Grupo Renault.

Louis Baptiste cuenta con más de dos décadas de experiencia en los sectores de la automoción, la movilidad y los servicios financieros. Hasta su nombramiento como consejero delegado de Bipi, ocupaba el cargo de Group Business Development & Efficiency Director de Mobilize Financial Services, donde lideraba iniciativas de desarrollo de negocio internacional, expansión a nuevos mercados, establecimiento de alianzas estratégicas y eficiencia comercial y de las ofertas de financiación y servicios.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en áreas de finanzas, planificación estratégica, control de gestión y desarrollo corporativo, supervisando operaciones en más de 35 países. Entre sus responsabilidades anteriores destacan las de responsable de International Controlling & Capital Planning y las de director financiero de la filial marroquí de Mobilize Financial Services.

Formado en ESSCA business school, donde cursó un máster especializado en distribución y servicios de automoción, inició su carrera profesional en Renault España para después incorporarse a Mobilize Financial Services en 2008.

"Asumo la dirección con enorme responsabilidad e ilusión en un momento decisivo para Bipi. Queremos seguir consolidando nuestro liderazgo en movilidad y evolucionar nuestra propuesta para responder a las nuevas necesidades de los usuarios", ha afirmado Louis Baptiste.