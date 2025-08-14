BlaBlaCar espera registrar 75.000 pasajeros en el puente de agosto, un 10% más que el año pasado

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

BlaBlaCar espera registrar 75.000 pasajeros en coche compartido en los próximos cuatro días, coincidiendo con el puente de agosto, un 10% más con respecto al año pasado.

La distancia media de estos trayectos será de 236 kilómetros, con un precio medio de 17 euros, y los destinos más populares incluyen Madrid, Sevilla, Granada, Málaga y Valencia.

Una vez más, la plataforma vuelve a registrar crecimientos de actividad en un momento clave para el desplazamiento de los españoles durante el periodo estival. Esto supone que, en el acumulado de 2025, la plataforma haya cerrado el mes de julio con cifras récord de actividad, tanto de asientos ofrecidos como de pasajeros de carpooling.

AUMENTAN LOS VIAJES CORTOS

la plataforma ha detectado una tendencia que se consolida este puente, con los viajes más cortos aumentando un 9% este verano, alentados por las escapadas de última hora, los desplazamientos a destinos cercanos y la optimización de las paradas intermedias. En este sentido, la tecnología Boost de BlaBlaCar ya ha conseguido que la mitad de los viajes en la plataforma en las últimas semanas sean paradas intermedias entre los lugares de origen y destino, un 5% más que en lo que va de año.

A esto se suma el auge de los viajes en jueves y lunes, vinculado a la posibilidad de teletrabajo, que permiten hacer viajes más frecuentes y económicos durante el verano, fomentando las populares 'staycations' a destinos cercanos y pequeños municipios. Además, más de la mitad de las reservas en la plataforma se están realizando con sólo 24 horas de antelación.

Este cambio de tendencia es particularmente relevante en un verano en el que el coste de vida sigue subiendo. El coche compartido permite a los viajeros aliviar el gasto del transporte en sus presupuestos vacacionales, y el BlaBlaBono del verano ha sido una iniciativa clave para fomentar un mayor ahorro, tanto para conductores como pasajeros.

Esta bonificación, que ofrece un descuento del 50% a los pasajeros elegibles que quieran viajar este verano a cualquier rincón del país, permite a los conductores más activos ahorrar una media de 230 euros, un 16% más que el verano anterior. Por su parte, los pasajeros frecuentes en la plataforma ahorrarán una media de 120 euros, en comparación con el gasto medio de viajes realizados el año anterior.

El director BlaBlaCar para España y Portugal, Florent Bannwarth, asegura que el coche compartido está demostrando una vez más cómo cuando hay una necesidad de desplazamientos por motivos de causa mayor, la plataforma se activa "para facilitar viajes económicos, eficientes y solidarios".

"Contamos con una gran variedad de opciones de movilidad, para asegurar los desplazamientos de los miles de españoles que nos utilizan durante el verano, y que quieren llegar a cualquier lugar de España, e incluso al extranjero, en coche compartido, tren o autobús de BlaBlaCar", ha añadido.