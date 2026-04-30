BlaBlaCar prevé registrar 250.000 viajes en coche compartido para el puente de mayo

Decenas de vehículos durante la operación salida - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

BlaBlaCar prevé registrar más de 250.000 viajes en coche compartido durante este fin de semana del Puente de Mayo en toda España, lo que representa un incremento del 25% en la actividad, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De media, el precio de los viajes publicados para los próximos días se sitúa en 17 euros, con una distancia media de 230 kilómetros por trayecto, y las ciudades con más viajes previstos para este puente son Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Valencia, Murcia, Córdoba, Zaragoza, Jaén y Barcelona.

Este incremento en la actividad de coche compartido está relacionado principalmente con la subida del precio de los carburantes de los últimos meses.

Este factor económico ha impulsado que, desde el pasado mes de marzo, se hayan registrado un 40% más de nuevos conductores que han publicado por primera vez sus asientos vacíos en la plataforma, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"El paulatino crecimiento de los precios de los carburantes está haciendo que cada vez más conductores se sumen a BlaBlaCar para compartir coche y ahorrar en los costes del viaje. Este crecimiento en la oferta ayuda a que este puente de mayo muchas personas tengan más opciones de viaje de última hora, con trayectos directos y económicos", ha afirmado el director de BlaBlaCar para España y Portugal, Florent Bannwarth.