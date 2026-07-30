Bosch destaca la tecnología para evitar accidentes en el verano con más tráfico en la historia de España

Bosch destaca la tecnología ante el verano con más tráfico en la historia de España - BOSCH

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bosch ha destacado el papel que desempeñan las tecnologías de seguridad activa en la reducción de la siniestralidad vial, en un verano en el que España registrará el mayor volumen de desplazamientos por carretera de su historia, con más de 104 millones de viajes de largo recorrido previstos entre julio y agosto, un 3,7% más que el año pasado.

Según datos analizados por la compañía a partir de las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), el número de desplazamientos estivales ha pasado de 83,4 millones en 2016 a una previsión de 104,2 millones en 2026, lo que supone un incremento cercano al 25% en la última década. Solo durante agosto se esperan 54,5 millones de desplazamientos, un 30,7% más que hace diez años.

LA TECNOLOGÍA PUEDE EVITAR MÁS DE 270 SINIESTROS MORTALES AL AÑO

Pese al incremento sostenido de la movilidad, Bosch subraya que la evolución de la siniestralidad no ha seguido la misma tendencia. La compañía atribuye esta situación a la mejora de las infraestructuras, una mayor concienciación de los conductores, el refuerzo de las campañas de vigilancia y, especialmente, al avance de los sistemas de seguridad incorporados a los vehículos.

En este contexto, el fabricante pone el foco en tecnologías como el sistema antibloqueo de frenos (ABS), el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y las soluciones de conectividad, cuyo objetivo ya no es solo minimizar las consecuencias de un accidente, sino evitar que llegue a producirse.

Bosch estima que, si todo el parque automovilístico español dispusiera de sistemas ABS, podrían evitarse hasta 158 fallecidos al año y más de 9.400 accidentes con víctimas. En el caso del ESP, la compañía calcula que su implantación total permitiría evitar otros 113 fallecimientos anuales. De forma conjunta, ambas tecnologías podrían contribuir a evitar cerca de 270 muertes cada año en las carreteras españolas.

La empresa recuerda además que alrededor de 7,85 millones de vehículos circulan todavía sin ABS y más de 13 millones de turismos y vehículos comerciales ligeros carecen de ESP, una situación que limita el potencial de estos sistemas para seguir reduciendo la accidentalidad.

La compañía considera que la renovación del parque automovilístico español continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad vial. Según recuerda, la antigüedad media de coches y furgonetas supera los 14 años, lo que hace que una parte significativa de los vehículos en circulación no incorpore tecnologías de seguridad cuya eficacia para prevenir accidentes ha sido ampliamente demostrada.