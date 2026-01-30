Bosch eleva sus ingresos un 0,8% en 2025, hasta 91.000 millones de euros, tras un año "desafiante"

Archivo - Sede de Bosch - BOSCH - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bosch aumentó ligeramente sus ingresos por ventas en 2025 respecto a 2024, hasta alcanzar los 91.000 millones de euros (frente a los 90.300 millones de euros del año anterior), lo que supone un incremento del 0,8%.

Los principales motivos del lento crecimiento en el último ejercicio fueron el débil entorno económico y unas condiciones de mercado cada vez más exigentes. El resultado se vio afectado negativamente por la falta de márgenes debido a las menores ventas, así como por el aumento de aranceles y las importantes provisiones destinadas a los ajustes estructurales necesarios y las medidas de personal asociadas.

"La realidad económica se refleja en nuestros resultados: 2025 ha sido un año difícil y, en ocasiones, doloroso para Bosch", ha señalado el presidente del consejo de administración de Bosch, Stefan Hartung.

En Europa, los ingresos por ventas cayeron ligeramente hasta los 44.200 millones de euros, lo que supone un descenso nominal del 0,6%. En América, esta cifra aumentó un 3,6% hasta los 18.500 millones de euros. Mientras, en Asia Pacífico, las ventas ascendieron a 28.300 millones de euros, un aumento nominal del 1,2%.

Por segmentos de negocio, con 56.000 millones de euros de ingresos, el área empresarial Mobility registró un ligero aumento interanual del 0,3%. Por su parte, el área Industrial Technology generó unos ingresos de 6.500 millones de euros, un aumento marginal del 0,9%, lo que le permitió mantener el nivel del año anterior pese a la difícil situación en los sectores de la ingeniería mecánica y la construcción.

En Consumer Goods los ingresos por ventas cayeron un 1,9% hasta alcanzar 19.900 millones de euros. El área Energy and Building Technology generó unas ventas de 8.400 millones de euros. A pesar de una actividad constructiva moderada, los ingresos por ventas aumentaron un 12,3%.

Por su parte, el Ebit operativo se situó en 1.700 millones de euros, una cifra inferior en un 45% a la registrada por la compañía en el año anterior. El margen Ebit operativo fue del 1,9%, frente al 3,5% de 2024.

BOSCH NO ESPERA VER MEJORAS HASTA 2027

La empresa ha puesto en marcha recientemente una reestructuración que afectará a 13.000 empleos hasta 2030, especialmente en su división de movilidad. Respecto a la reestructuración planteada, su objetivo es garantizar que la empresa mantenga su solidez económica, independencia financiera y estabilidad a largo plazo.

Para ello, Bosch necesita generar un crecimiento anual de ventas del 6% al 8% con un margen de al menos el 7%. Dado el entorno actual, la empresa asume que no alcanzará su margen objetivo del 7% en 2026, sino como muy pronto en 2027.

Además de la meta de alcanzar el margen objetivo, la estrategia 2030 de la empresa establece que la compañía debe ser uno de los tres principales proveedores en sus mercados clave en todas las regiones del mundo.

A pesar del entorno adverso, Bosch ve grandes oportunidades de reactivación del negocio en numerosos segmentos de mercado. "Partimos de la base de que el impulso del mercado en el ámbito clave de la movilidad basada en software será inicialmente moderado, pero luego se acelerará de forma significativa, especialmente durante la próxima década", ha señalado Hartung.

Como parte de una ofensiva de innovación, prevé lanzar unos 2.000 nuevos productos hasta 2027. Bosch también está ampliando sistemáticamente el uso de la IA en todas sus divisiones. Para finales de 2027, la empresa planea haber invertido un total de 2.500 millones de euros en IA, una tecnología que ya se está utilizando a lo largo de toda la organización.