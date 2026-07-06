Bosch invertirá 200 millones de euros para impulsar nuevas startups tecnológicas

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bosch invertirá unos 200 millones de euros en los próximos cinco años con el fin de crear nuevas startups tecnológicas y abrir nuevas líneas de negocio más allá de su actividad tradicional.

Para ello, la compañía ha puesto en marcha Bosch Business Innovations, una nueva unidad que actúa como incubadora de empresas. Su función es detectar oportunidades en el mercado, desarrollar ideas desde cero y convertirlas en startups capaces de crecer y competir.

Bosch prevé poner en marcha 20 startups de aquí a 2030. En una primera fase, la compañía centrará sus inversiones en tres ámbitos con gran potencial, como son la salud digital, la industria inteligente y la gestión de las emisiones. En concreto, trabajará en soluciones como la monitorización remota de pacientes, la fabricación controlada por software o la captura, uso y almacenamiento de CO2. A estas áreas se sumarán nuevas oportunidades en los próximos años.

"Aprovechamos la experiencia tecnológica de Bosch y su capacidad de innovación, junto con la velocidad y la flexibilidad de las startups", ha apuntado el consejero delegado de Bosch Business Innovations, Axel Deniz.

ALIANZAS PARA LANZAR STARTUPS DESDE CERO

Una de las claves del modelo es la colaboración. Bosch Business Innovations trabajará con estudios de emprendimiento con experiencia para desarrollar nuevas ideas de negocio desde cero y llevarlas rápidamente al mercado. La compañía aporta conocimiento tecnológico, capacidad industrial y financiación, mientras que los socios externos contribuyen con agilidad y experiencia en el lanzamiento de startups.

Además, Bosch quiere atraer talento emprendedor desde el inicio, dando entrada a fundadores externos y a inversores en fases tempranas para acelerar el crecimiento de los proyectos.

En salud digital, Bosch ve una gran oportunidad en la monitorización remota de pacientes, un mercado en crecimiento impulsado por el envejecimiento de la población y la digitalización. La compañía parte con ventaja gracias a su ecosistema sanitario y su liderazgo en sensores.

En industria, el foco estará en el desarrollo de software y plataformas para mejorar los procesos de fabricación, apoyándose en su experiencia en datos e inteligencia artificial.

De su lado, en sostenibilidad, Bosch explorará nuevas soluciones en captura de carbono y descarbonización industrial, con el objetivo de convertir estos retos en oportunidades de negocio.