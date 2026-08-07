Bridgestone gana 1.129 millones hasta junio, un 78,9% más, por el aumento del volumen de ventas

Archivo - Bridgestone - Silas Stein/Deutsche Presse-Agen / DPA - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos japonés Bridgestone ha elevado su beneficio un 78,9% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar unas ganancias de 206.083 millones de yenes (1.129,6 millones de euros).

La compañía ha destacado este aumento del beneficio a pesar del impacto de la situación en Oriente Medio y de los aranceles de EE.UU., debido a la aplicación de iniciativas de reestructuración y reconstrucción, así como por esfuerzos continuos de reducción de costes.

En el primer semestre del año, los aranceles han tenido un impacto de 25.000 millones de yenes (137,0 millones de euros) frente al año anterior, mientras que por la situación en Oriente Medio, el fabricante japonés ha sufrido un impacto de 7.000 millones de yenes (38,3 millones de euros) en sus cuentas.

Los ingresos de la compañía crecieron un 9,7% en términos interanuales, hasta superar los 2,3 billones de yenes (12.599,4 millones de euros). Este incremento obedece a un mayor volumen de ventas, respaldado por una mejora en los precios y en la mezcla de ventas.

"Se ha logrado un crecimiento de las ventas y un aumento de la cuota de mercado en los principales mercados y segmentos, a pesar de un entorno de demanda difícil, gracias a los esfuerzos continuos en todas las áreas de negocio", ha resaltado Bridgestone.

De su lado, el beneficio operativo ha escalado un 70,4% frente al primer semestre de 2025, hasta 280.229 millones de yenes (1.535,5 millones de euros).

En este contexto, Bridgestone mantiene sin cambios sus previsiones para el conjunto del 2026, año en el que espera unos ingresos de 4,5 billones de yenes (24.651,0 millones de euros) y un beneficio neto de 340.000 millones de yenes (1.862,5 millones de euros).

"A pesar del difícil entorno empresarial, marcado principalmente por el aumento de costes, se mantiene el objetivo de cumplir con las previsiones de febrero mediante una combinación de diversas iniciativas", ha apuntado la empresa, que espera un impacto de 60.000 millones de yenes (328,7 millones de euros) por el conflicto en Oriente Medio.