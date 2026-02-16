Bridgestone gana 1.740 millones en 2025, un 11,3% más, aunque los aranceles merman su resultado

Archivo - Bridgestone - BRIDGESTONE - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos japonés Bridgestone obtuvo un beneficio neto atribuible de 317.106 millones de yenes (1.740,32 millones de euros) en 2025, un 11,3% más que lo que consiguió el año pasado, a pesar de ver su resultado afectado por "un entorno global altamente volátil" y los aranceles de Estados Unidos que "afectaron en las exportaciones" en este mercado, según ha informado la compañía este lunes.

El beneficio operativo de la compañía concluyó en los 381.237 millones de yenes (2.091,61 millones de euros) al cierre de 2025, una caída del 14% respecto al resultado que obtuvo el año anterior, con un margen de beneficio operativo ajustado del 11,1%, un 0,2 puntos más que el ejercicio anterior.

"El beneficio operativo disminuyó interanualmente debido al registro de gastos relacionados con la reestructuración y reconstrucción, así como a la ausencia de la ganancia por la venta de activos fijos registrada en el año fiscal anterior", respalda la firma de neumáticos.

MISMA FACTURACIÓN QUE EN 2024

Bridgestone registró unos ingresos por ventas de 4,42 billones de yenes (24.305,87 millones de euros) el año pasado, prácticamente el mismo resultado que los 4,43 billones que anotó en 2024.

El mercado norteamericano volvió a ser donde el fabricante obtuvo sus mejores resultados de ventas al concluir el año con 2,13 billones de yenes (11.692 millones de euros), aunque con un desplome del 2% fruto del efecto de los aranceles.

Su mercado nacional, Japón, fue el segundo mercado para la marca con un volumen de ventas valorado en 1,26 billones de yenes (6.949,52 millones de euros), logrando así un aumento del 3% en sus operaciones en términos interanuales.

En su mercado de Europa, Oriente Próximo y África el fabricante también vio crecer su facturación un 2% hasta los 852.900 millones de yenes (4.682,36 millones de euros).

Por otro lado, en su mercado de Asia-Pacífico, India y China registró una caída del 4% en términos interanuales hasta los 517.800 millones de yenes (2.842,62 millones de euros), con una caída del 2% en el último año.

BRIDGESTONE PREVÉ AUMENTAR SU BENEFICIO OPERATIVO UN 4%

Para este año, fabricante de neumáticos explica que seguirá requiriendo una atención cuidadosa debido a diversos factores, como las fluctuaciones en los tipos de cambio y los precios de las materias primas, la incertidumbre económica mundial y las condiciones políticas internacionales inestables, aunque estima que sus números terminen siendo más positivos que en 2025 derivados de un mayor volumen de ventas.

Bridgestone espera así un aumento del 3,9% en el beneficio neto, hasta 340.000 millones de yenes (unos 1.860 millones de euros), y un beneficio operativo de 515.000 millones de yenes (+4,3%). Asimismo, espera que sus ingresos por ventas queden en los 4,5 billones de yenes (unos 24.705 millones de euros), un 2% más que lo que registró el año pasado.

Con todo ello, la compañía concluyó su última jornada en la Bolsa de Tokio con una caída del 6,5%, terminando la sesión con un precio de 3.569 yenes por acción. No obstante, las acciones de Bridgestone en año natural 2025 ascendieron un 24,7%.