Bridgestone gana 497 millones hasta marzo, un 21,4% más, con impacto de 378 millones por Oriente Medio

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MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía de neumáticos Bridgestone ha logrado un beneficio neto atribuido de 91.925 millones de yenes (497 millones de euros) en el pimer trimestre del año, lo que supone un incremento del 21,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante los tres primeros meses del año, los ingresos han crecido un 5,2% interanual, hasta superar los 1,11 billones de yenes (5.948 millones de euros), lo que supone una cifra récord por, entre otros, la depreciación del yen.

Por su parte, el resultado operativo ha escalado un 41,7% respecto al primer trimestre de 2025, hasta alcanzar una cifra récord de 125.802 millones de yenes (680 millones de euros).

AFECTADA POR LA SITUACIÓN EN ORIENTE MEDIO

De cara al cierre del año, Bridgestone prevé un beneficio neto de 340.000 millones de yenes (1.838 millones de euros), un incremento del 7% respecto al 2025, y unas ventas de 4,5 billones de yenes (24.335 millones de euros).

Entre otros, la compañía calcula que la situación en Oriente Medio tendrá un impacto de aproximadamente 70.000 millones de yenes (378 millones de euros) por la situación en Oriente Medio, fruto del aumento de la inflación y los costes de producción.

"La situación en Oriente Medio sigue siendo cambiante y su posible impacto en el desempeño empresarial se seguirá monitoreando con cautela. Se implementarán diversas medidas para minimizar el impacto", ha explicado Bridgeston.

A su vez, Bridgestone prevé que el aumento de los costos de las materias primas debido al alza de los precios del petróleo se haga sentir a partir del segundo trimestre (principalmente en el segundo semestre).