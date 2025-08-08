Bridgestone recorta un 42% su beneficio del primer semestre, hasta 671 millones de euros

Archivo - Fotografía aérea de la fábrica de Bridgestone en Burgos, con la cubierta llena de paneles. - ENDESA - Archivo

Calcula un impacto de 145 millones de euros en el beneficio operativo por los aranceles

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos japonés Bridgestone ha recortado su beneficio neto atribuido del primer semestre en un 42,2% respecto al mismo período del año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 115.189 millones de yenes japoneses (671 millones de euros), según ha informado este viernes.

Las ventas en este período se situaron por encima de los 2,11 billones de yenes japoneses (12.293 millones de euros), lo que supone una caída del 2,8% de la cifra de negocio frente a los seis primeros meses de 2024.

Por mercados, las ventas en Norteamérica se contrajeron un 6%, hasta quedarse en 879.700 millones de yenes (5.124 millones de euros). Mientras, en Latinoamérica, la facturación cayó un 8% interanual%, mientras que en Europa se mantuvo estable y en el continente asiático se contrajo un 5%.

De su lado, el beneficio operativo ha sido de 164.484 millones de yenes (958 millones de euros), una cifra más baja en un 41,3% en términos interanuales.

Si bien la compañía ya ha optado por cambios estructurales en sus diferentes mercados según el impacto de los aranceles estadounidenses, ha señalado que el impacto directo ha sido mínimo en los resultados financieros del primer semestre.

Frente a los cálculos de mayo, cuando Bridgestone preveía un impacto en el beneficio operativo de 45.000 millones de yenes (262 millones de euros) por los aranceles de Estados Unidos, ahora calcula un impacto de 25.000 millones de yenes (145 millones de euros).

De cara al segundo semestre, Bridgestone tiene por objetivo mejorar las medidas de mitigación, asumiendo que se contrarrestarán los impactos directos. En este contexto, la compañía ha mantenido sus previsiones para el año fiscal 2025, en el que espera un beneficio de 253.000 millones de yenes (1.473 millones de euros).