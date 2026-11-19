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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bridgestone ha ampliado su colaboración a largo plazo con el fabricante de automóviles de lujo Lamborghini y continuará como socio exclusivo de neumáticos del nuevo Temerario Spyder, al que proporcionará la gama completa de neumáticos, ofreciendo prestaciones tanto en carretera como en circuito y en condiciones de conducción invernales.

Desarrollada y fabricada en Europa, la gama de neumáticos del Temerario disponible para el Spyder comprende ocho medidas para llantas de 20 y 21 pulgadas. Bridgestone recurrió a su gama de neumáticos Potenza para los equipamientos de verano y de circuito del Temerario Coupé, desarrollando para el modelo los neumáticos Potenza Sport y Potenza Race.

El Temerario Spyder incorpora el mismo neumático Potenza Sport, cuyo característico dibujo de la banda de rodadura está diseñado para maximizar el agarre tanto en seco como en mojado y las prestaciones a alta velocidad, contribuyendo a sacar el máximo partido al carácter deportivo de este superdeportivo descapotable.

Además del equipamiento de serie de ultra altas prestaciones, también está disponible una versión homologada con tecnología Run-Flat del Potenza Sport. Esta permite que el vehículo pueda seguir circulando hasta 80 km a velocidades de hasta 80 km/h tras una pérdida de presión del neumático, siempre que se cumplan las condiciones de uso aplicables. Este mismo neumático está disponible para el Temerario Spyder y combina agarre, tracción y confort en carretera con la tecnología Run-Flat.

El Potenza Race también está disponible para el Temerario Spyder y ofrece un excelente agarre, un comportamiento mejorado y altas prestaciones para la conducción en circuito. Su elevado nivel de agarre se consigue gracias a un compuesto desarrollado para su uso en circuito y trasladado posteriormente a aplicaciones de carretera.

Para completar la gama, el neumático de invierno Blizzak 6 desarrollado para el Temerario también está disponible para el Spyder, contribuyendo a sus prestaciones en condiciones de conducción invernales.

"Una colaboración de larga duración con un socio técnico de excelencia demostrada como Bridgestone representa un importante valor añadido para la gama Temerario," ha afirmado el director de Marketing de Lamborghini, Francesco Milicia.