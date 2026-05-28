Brufau (Repsol) aboga por una cadena industrial fuerte en Europa para evitar la "irrelevancia" global

El presidente de Repsol, Antonio Brufau - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha instado a la Unión Europea a apostar por una cadena industrial fuerte para evitar su "irrelevancia" a nivel global frente a la competencia de dos potencias "gigantes" como China y Estados Unidos.

En concreto, durante su intervención en el XIII Encuentro Sernauto, celebrado este jueves en Ifema Madrid, Brufau ha animado a volver a conectar la política energética a la política industrial para que las políticas de descarbonización estén ligadas a objetivos de competitividad y productividad.

"Yo creo que estamos a tiempo de cambiar y que Europa está tomando medidas que van por el buen camino, pero tiene que tomar conciencia de que el objetivo primario en sí mismo no puede ser la sostenibilidad, sino que esta tiene que ir acompañada de productividad y competitividad, ha defendido.

Así, ha pedido un "esfuerzo especial" para llevar adelante todos los impulsos que hagan que la industria en Europa "coja todo su protagonismo", porque esto "será bueno" para toda la sociedad, más en estos momentos de cambios en los que Europa se enfrenta a una "vulnerabilidad estructural".

"Europa está en medio y no se le espera en el nuevo futuro de competencia entre China y Estados Unidos, en el que se ha abandonado el multilateralismo, salvo que se trabaje de una forma muy agresiva y muy acelerada. Tenemos que encontrar nuestro propio camino para potenciarnos como región", ha asegurado.

EL COSTE DE LA ENERGÍA, UN ASUNTO PRINCIPAL

Si bien, el presidente de Repsol ha vislumbrado "motivos de optimismo", como las reuniones a nivel europeo para acelerar la autonomía industrial de Europa, ha instado a que la sostenibilidad no sea "un objetivo en sí mismo", con medidas que ponen a Europa en desventaja competitiva, como el coste de la energía.

Sobre esta cuestión, frente a la idea de sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, Brufau ha animado a hacer un análisis realista y abogar por políticas de "complementación" para responder a la todavía "alta" demanda de carburantes en todo el mundo.

Asimismo, el responsable de Repsol ha defendido que España cuenta con unas infraestructuras energéticas "buenísimas", que son "fruto de su historia", aunque ha apuntado que una mayor interconexión con Europa permitiría un crecimiento potencial aún mayor.

"Yo creo que estamos en muy buenas manos en España, no tanto en Europa, y obviamente tenemos posibilidad de competitividad industrial. Todo lo que podamos hacer entre todos, y con el apoyo de las autoridades, pues bienvenido", ha concluido.