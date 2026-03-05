Bruselas aprueba un plan español de 200 millones para la producción de baterías para el coche eléctrico

Archivo - Planta de producción de vehículos. - SKODA - Archivo

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este jueves luz verde a un plan español de 200 millones de euros en ayudas públicas para favorecer la inversión estratégica en la cadena de producción del coche eléctrico, en línea con los objetivos del Pacto por una Industria Limpia.

Según informa la institución en un comunicado, el objetivo del programa notificado por España es conceder ayudas para inversiones que añadan capacidad de fabricación, incluso con materias primas secundarias, de tecnologías de baterías y almacenamiento de energía y tecnologías de hidrógeno para vehículos eléctricos.

El programa también concederá apoyo a la producción de los principales componentes específicos para estas tecnologías y a la producción o recuperación de las materias primas críticas necesarias, según ha explicado Bruselas en un comunicado.

Las ayudas tendrán la forma de subvenciones directas y estarán abiertas a empresas de todo el territorio español, que podrán solicitar acogerse al plan hasta el 30 de junio de 2026.

En su análisis, los servicios comunitarios han concluido que el régimen español se ajusta a las condiciones establecidas por las reglas de la Unión, porque lo consideran "necesario, adecuado y proporcionado" para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas.