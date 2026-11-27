MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea debatirá, junto con los Estados miembros de la Unión Europea, la solicitud de Países Bajos para autorizar los requisitos de homologación relacionados con el sistema de Conducción Asistida de Tesla (TAD, por sus siglas en inglés), con una posible votación para su aprobación en el conjunto del bloque comunitario.

Así consta en la agenda del próximo encuentro del Comité Técnico de Vehículos de Motor, formado por distintos representantes de los países miembros de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que se reunirá el 15 de diciembre para abordar este y otros asuntos del sector automovilístico, con dicha propuesta por parte de Países Bajos sobre la mesa.

De esta forma, en la agenda se abre la puerta a una votación que, en anteriores reuniones del comité, había sido pospuesta, con la posibilidad de que el sistema entre en vigor en el conjunto de la Unión Europea, después de que hasta 12 países del bloque ya hayan dado luz verde a la resolución neerlandesa.

En concreto, hasta la fecha, doce países de la Unión Europea han aprobado, definitiva o provisionalmente, el sistema FSD, con Italia como el último Estado en el que se ha dado luz verde a su próximo despliegue. Los otros once países son Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia Croacia, Lituania, Letonia, Bélgica, República Checa, Dinamarca.

El sistema de Conducción Asistida de Tesla es un sistema de asistencia al conductor SAE Nivel 2 (automatización parcial de la conducción). El conductor debe permanecer totalmente concentrado en la conducción en todo momento, supervisar continuamente el funcionamiento del sistema y estar preparado para tomar el control inmediatamente cuando sea necesario. La responsabilidad de operar el vehículo recae enteramente en el conductor.

Tesla ha defendido las ventajas de la aprobación regulatoria en Europa de su sistema de conducción automatizada total (supervisada), apoyándose en argumentos de seguridad y en el número de horas de pruebas realizadas en las distintas carreteras europeas, incluidas las de España.

Algunos países como Alemania se han mostrado partidarios de la aprobación del sistema, aunque habían reclamado un cambio de nomenclatura desde el antiguo FSD (Full Self-Driving o Conducción Autónoma Total), y un mayor control de la seguridad.

El comité también debatirá otros asuntos en su reunión de diciembre como la actualización y los avances en la aplicación de Euro 7, en aquellas iniciativas en curso tanto para vehículos ligeros como en vehículos pesados.