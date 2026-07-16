Bruselas propone 2,7 millones para ayudar a recolocar a despedidos del sector del automóvil en Galicia

Archivo - La sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este jueves destinar 2,7 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a recolocar a 671 trabajadores despedidos en Galicia de una veintena de empresas del sector del automóvil.

El apoyo necesitará aún el visto bueno del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo en los próximos meses para que pueda ser desembolsada y estará enfocado a apoyar a los despedidos en la búsqueda de empleo y formación en nuevas habilidades. Las medidas de apoyo empezarán a aplicarse en Galicia desde el mes de septiembre.

El Ejecutivo comunitario apunta en su propuesta que el sector automovilístico de la provincia de Galicia se ha visto afectado por las interrupciones en el comercio y las cadenas de suministro, así como por la reorientación de las inversiones hacia plataformas electrificadas.

Además del apoyo a la formación de los desempleados que buscan reinsertarse en el mercado laboral, los fondos podrán costear ayudas para los gastos de transporte, apoyo para los cuidadores de personas dependientes y subsidios para participar en la formación profesional.

El paquete también incluye un incentivo de 200 euros mensuales durante un máximo de seis meses para la reinserción laboral, con el objetivo de alentar a los desempleados, especialmente a los de mayor edad, a permanecer en el mercado laboral y conseguir un empleo rápidamente.

El coste total estimado de estas medidas es de 3,2 millones de euros, de los cuales el 85% (2,7 millones de euros) serán financiados por las arcas comunitarias y el 15% restante (480.900 euros), por la Xunta de Galicia.