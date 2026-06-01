BYD afianza su liderazgo en electrificación en mayo con récord de ventas en España

Archivo - BYD afianza su liderazgo en electrificación con un récord de ventas en España y 4.518 ventas en mayo - BYD - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

BYD batió su récord histórico mensual de matriculaciones en España al registrar 4.518 unidades en mayo, un 85,9% más que en el mismo mes del año anterior, consolidándose como la marca líder del mercado de vehículos enchufables (eléctricos e híbridos enchufables).

La compañía alcanzó una cuota del 18,8% en el mercado de vehículos enchufables durante mayo y mantuvo asimismo el liderazgo en el acumulado del año, con 17.987 matriculaciones y una cuota del 17,1%, lo que supone un incremento del 131% respecto a los cinco primeros meses de 2025.

Estos datos le permiten estar en el 'top 15' de marcas con más ventas de todas las que operan en España (con apenas poco más de 2.000 unidades menos que marcas como Audi o BMW) y la segunda marca china por detrás de MG.

Además, BYD lideró simultáneamente los segmentos de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. En el primero de ellos, la marca matriculó 1.722 unidades en mayo, con una cuota del 14,2% y un crecimiento interanual del 69%. En el acumulado del ejercicio suma 7.159 unidades, manteniendo una cuota del 14,6% y un avance del 88,2%.

Por su parte, en el mercado de híbridos enchufables (PHEV), la firma registró 2.796 matriculaciones en mayo, un 98% más que un año antes, alcanzando una cuota del 23,4%. Entre enero y mayo acumula 10.828 unidades y una cuota del 19,3%, con un crecimiento del 171,9% respecto al mismo periodo de 2025.

EL DOLPHIN SURF Y LA GAMA DM-i IMPULSAN LAS VENTAS

Entre los modelos eléctricos, el BYD Dolphin Surf continuó liderando el segmento A de vehículos eléctricos con 587 matriculaciones en mayo y una cuota del 64,7%. En el acumulado del año suma 2.463 unidades y mantiene una cuota del 66,3% en su categoría, situándose además como el tercer vehículo eléctrico más vendido de España en 2026.

Asimismo, el BYD Dolphin encabezó el segmento C eléctrico durante mayo con 196 unidades y una cuota del 36%, reforzando también su liderazgo anual en esta categoría. Por su parte, el ATTO 2 se consolida como el sexto vehículo 100% eléctrico más vendido en el mercado español en lo que va de año.

En el apartado de híbridos enchufables, la tecnología DM-i volvió a ser uno de los principales motores de crecimiento de la compañía. El BYD SEAL U DM-i fue el híbrido enchufable más vendido de España en mayo, con 1.387 matriculaciones y una cuota del 11,6% del mercado PHEV, mientras que el ATTO 2 DM-i ocupó la segunda posición con 1.288 unidades y una cuota del 10,8%.

En el acumulado de 2026, ambos modelos lideran el mercado nacional de híbridos enchufables. El Seal U DM-i suma 4.975 matriculaciones y el ATTO 2 DM-i alcanza las 4.859 unidades, consolidándose como el primer y segundo modelo más vendidos de esta tecnología en España.

BYD VUELVE A CRECER A NIVEL MUNDIAL

Por otro lado, las ventas mundiales de vehículos de BYD aumentaron en mayo por primera vez en nueve meses, impulsadas por la fuerte demanda internacional, ya que los elevados precios del petróleo están fomentando el cambio a los coches eléctricos.

El fabricante de automóviles con sede en Shenzhen entregó 383.453 vehículos el mes pasado, lo que supone un aumento del 0,3%. De ellos, 160 644 se vendieron en mercados extranjeros. La empresa tiene como objetivo vender 1,3 millones de coches fuera de China este año, alrededor de un 25% más que en 2025.