BYD Dolphin G - BYD

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BYD Dolphin G DM-i amplía la oferta de híbridos enchufables de la marca en España con una configuración que permite recorrer hasta 105 kilómetros en modo eléctrico y alcanzar una autonomía combinada de 1.040 kilómetros, con un precio de partida de 18.700 euros para el acabado Active, incluyendo la promoción de BYD, las ayudas del Plan Auto+ y el descuento por financiación.

El modelo utiliza el sistema híbrido enchufable Dual Mode (DM-i), que prioriza la propulsión eléctrica. Su esquema combina un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 163 CV y 210 Nm con un propulsor de gasolina de 1,5 litros y cuatro cilindros, que desarrolla 95 CV y se encarga de mantener la carga de la batería o apoyar al motor eléctrico cuando se necesita una mayor aceleración.

La autonomía depende de la batería elegida. El acabado Active incorpora una unidad Blade de 7,42 kWh, con la que alcanza 40 kilómetros de recorrido eléctrico y 1.020 kilómetros de autonomía combinada. Las versiones Boost, Comfort y Sport montan una batería de 18,3 kWh, que eleva la autonomía eléctrica hasta los 105 kilómetros y la combinada hasta los 1.040 kilómetros. En estas tres variantes, el consumo ponderado declarado es de 1,4 litros cada 100 kilómetros.

El Dolphin G DM-i mide 4.160 milímetros de longitud y tiene una distancia entre ejes de 2.610 milímetros. El maletero ofrece 425 litros de capacidad, incluidos los 45 litros de un compartimento bajo el suelo, y puede ampliarse hasta los 1.225 litros al abatir los respaldos de los asientos traseros.

En el habitáculo, el modelo combina una instrumentación digital de 8,8 pulgadas con una pantalla central de 10,1 pulgadas en el Active y de 12,8 pulgadas en el resto de acabados. El selector del cambio se sitúa en la columna de dirección, mientras que la consola central presenta una distribución en dos niveles.

En materia de seguridad, toda la gama incluye control de crucero adaptativo e inteligente, asistente de mantenimiento de carril de emergencia y aviso de cambio involuntario de carril. También dispone de alerta de tráfico cruzado delantero y trasero con frenada automática, detector de ángulo muerto, monitorización del conductor y alerta de apertura de puertas.

CUATRO NIVELES DE ACABADOS

La gama se estructura en cuatro niveles de equipamiento. El Active, que actúa como versión de acceso, incluye llantas de 16 pulgadas, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y climatizador automático. Su precio parte de 18.700 euros.

Por encima se sitúa el Boost, desde 21.376 euros, mientras que el Comfort arranca en 22.846 euros. Este último añade servicios de Google integrados, como Maps y Assistant, llantas de 18 pulgadas, Head-Up Display panorámico, techo panorámico con cortinilla eléctrica y cámara de visión de 360 grados. También incorpora regulación eléctrica y lumbar para el asiento del conductor.

El acabado Sport, con un precio desde 23.826 euros, parte del equipamiento del Comfort y se distingue por sus logotipos específicos, las llantas de 18 pulgadas oscurecidas y una tapicería bitono exclusiva. Todos los precios indicados incluyen las mismas condiciones promocionales y de financiación.

RECARGA RÁPIDA EN LAS VERSIONES SUPERIORES

La capacidad de carga también diferencia los acabados. El Active dispone de un cargador de corriente alterna de 3,3 kW, que permite completar la batería desde el 15% en poco menos de tres horas. En los Boost, Comfort y Sport, la potencia en corriente alterna aumenta hasta los 6,6 kW y se añade carga rápida en corriente continua de hasta 39 kW, con la que se puede pasar del 10% al 80% en 26 minutos.

A partir del acabado Boost, el Dolphin G DM-i incorpora además la función V2L, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos. Esta versión también suma asientos delanteros y volante calefactables, pantalla central de 12,8 pulgadas, retrovisores plegables eléctricamente, carga inalámbrica para teléfonos móviles de 15 W y equipo de sonido con ocho altavoces.