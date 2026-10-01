Archivo - BYD Atto 2 lidera las ventas de híbridos enchufables hasta septiembre, por delante del Seal U y C-HR - BYD - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BYD Atto 2 se ha situado como el híbrido enchufable (PHEV) más vendido en España durante los nueve primeros meses de 2026, con 9.185 unidades matriculadas y una cuota del 7,86% del mercado de vehículos híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida (PHEV+EREV).

Este modelo comenzó a comercializarse a inicios de año, pero sus dimensiones y la configuración PHEV le están permitiendo tener un fuerte interés entre quienes desean un electrificado sin pasarse a la conducción 100% eléctrica.

En el acumulado hasta septiembre, el BYD Seal U ocupa la segunda posición, con 8.151 unidades (un 20,7% más) y una cuota del 6,98%, mientras que el Toyota C-HR completa el podio con 6.255 entregas (-6,1% menos), equivalentes al 5,36% del mercado.

El conjunto del mercado de vehículos PHEV+EREV alcanzó las 116.790 unidades entre enero y septiembre, lo que supone un crecimiento del 34,74% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por detrás de los tres modelos que lideran el acumulado se sitúan el Mercedes-Benz GLC, con 4.728 unidades (+9,8%) y una cuota del 4,05%, y el Ford Kuga (modelo que se produce en Valencia), con 4.690 matriculaciones (-3,1%) y el 4,02%.

Entre los modelos que presentan una evolución interanual positiva destaca especialmente el Ebro S700, que acumula 4.147 unidades, un 257,19% más que en los nueve primeros meses del año anterior, siendo el sexto modelo más entregado entre los híbridos enchufables en España en lo que llevamos de 2026.

EL TOYOTA C-HR LIDERA LAS VENTAS EN SEPTIEMBRE

En el mes de septiembre, sin embargo, el liderazgo cambió de manos y fue el Toyota C-HR el modelo PHEV más matriculado, con 882 unidades (+68,6%), que representaron una cuota del 6,05% del mercado mensual.

A continuación se situó otro modelo de Toyota, el RAV4, con 872 unidades (+39,7%) y una cuota del 5,98%, mientras que el BYD Atto 2 ocupó la tercera posición con 781 matriculaciones y un 5,36% de cuota.

El BYD Seal U fue cuarto en septiembre, con 706 unidades (+17,6%) y una cuota del 4,84%, seguido del MG EHS, con 648 unidades (-41,4%).

El Geely Starray EM-i también se situó entre los modelos más vendidos del mes, con una sexta plaza y 636 matriculaciones, el 4,36% del mercado. El 'top 10' mensual lo completaron el Omoda 7, con 602 unidades; el Cupra Terramar, con 538 (+125%); el BYD Dolphin G, con 537; y el Ebro S700, con 483 unidades (+29,5%).