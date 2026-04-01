Actualizado 04/04/2026 10:37

BYD firma su mejor mes histórico en España tras matricular 4.465 vehículos en marzo

BYD firma su mejor mes histórico en España tras matricular 4.465 vehículos en marzo
BYD firma su mejor mes histórico en España tras matricular 4.465 vehículos en marzo - BYD

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

BYD ha celebrado en marzo su mejor mes desde su desembarco en España hace ya tres años, tras haber logrado un total de 4.465 matriculaciones y una cuota del mercado de vehículos enchufables del 17,9%.

Este resultado supone un crecimiento del 174,4% respecto al mismo mes de 2025 y permite a BYD reforzar su liderazgo en el acumulado del año, con 9.430 unidades matriculadas y una cuota del 16%, lo que representa un incremento del 147,5% frente al mismo periodo del año anterior.

Con estas cifras, la marca continúa ganando peso en el canal general, alcanzando una cuota del 3,4%. Los resultados son especialmente destacables en el canal de particulares, donde BYD se sitúa en marzo como la sexta marca favorita del público español, con 2.452 unidades entregadas y una cuota del 4,7% en este canal.

En el mercado de híbridos enchufables (PHEV), BYD ha matriculado en marzo 2.792 unidades, lo que se traduce en una cuota de mercado del 21,3% (un crecimiento del 225,4% respecto a 2025).

En el mercado de vehículos 100% eléctricos, BYD destaca como la segunda marca más vendida en marzo con un total de 1.673 unidades, una cuota del 14,1% y un crecimiento del 117,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado de 2026, la marca mantiene esta segunda posición con 3.869 unidades matriculadas y una cuota del 14,2%, lo que representa un crecimiento del 80,3%.

"Gracias a estos resultados, BYD refuerza su posicionamiento como uno de los actores clave del mercado español, apoyándose en una gama cada vez más amplia, innovadora y competitiva que continúa impulsando la transición hacia una movilidad más sostenible", ha destacado la firma.

CAEN SUS VENTAS UN 20% A NIVEL GLOBAL

A nivel global, sin embargo, las ventas de BYD han descendido un 20% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, hasta comercializar 300.222 unidades de sus vehículos.

Así, en el acumulado del año, el descenso interanual es del 30%, hasta quedarse ligeramente por encima de las 700.000 unidades vendidas en los tres primeros meses de 2026.

Las ventas de los vehículos híbridos enchufables han descendido un 33,54% interanual, frente a las ventas de los modelos 100% eléctricos, que han retrocedido un 25,46% respecto al primer trimestre de 2025.

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