BYD firma su mejor mes histórico en España tras matricular 4.465 vehículos en marzo - BYD

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

BYD ha celebrado en marzo su mejor mes desde su desembarco en España hace ya tres años, tras haber logrado un total de 4.465 matriculaciones y una cuota del mercado de vehículos enchufables del 17,9%.

Este resultado supone un crecimiento del 174,4% respecto al mismo mes de 2025 y permite a BYD reforzar su liderazgo en el acumulado del año, con 9.430 unidades matriculadas y una cuota del 16%, lo que representa un incremento del 147,5% frente al mismo periodo del año anterior.

Con estas cifras, la marca continúa ganando peso en el canal general, alcanzando una cuota del 3,4%. Los resultados son especialmente destacables en el canal de particulares, donde BYD se sitúa en marzo como la sexta marca favorita del público español, con 2.452 unidades entregadas y una cuota del 4,7% en este canal.

En el mercado de híbridos enchufables (PHEV), BYD ha matriculado en marzo 2.792 unidades, lo que se traduce en una cuota de mercado del 21,3% (un crecimiento del 225,4% respecto a 2025).

En el mercado de vehículos 100% eléctricos, BYD destaca como la segunda marca más vendida en marzo con un total de 1.673 unidades, una cuota del 14,1% y un crecimiento del 117,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado de 2026, la marca mantiene esta segunda posición con 3.869 unidades matriculadas y una cuota del 14,2%, lo que representa un crecimiento del 80,3%.

"Gracias a estos resultados, BYD refuerza su posicionamiento como uno de los actores clave del mercado español, apoyándose en una gama cada vez más amplia, innovadora y competitiva que continúa impulsando la transición hacia una movilidad más sostenible", ha destacado la firma.

CAEN SUS VENTAS UN 20% A NIVEL GLOBAL

A nivel global, sin embargo, las ventas de BYD han descendido un 20% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, hasta comercializar 300.222 unidades de sus vehículos.

Así, en el acumulado del año, el descenso interanual es del 30%, hasta quedarse ligeramente por encima de las 700.000 unidades vendidas en los tres primeros meses de 2026.

Las ventas de los vehículos híbridos enchufables han descendido un 33,54% interanual, frente a las ventas de los modelos 100% eléctricos, que han retrocedido un 25,46% respecto al primer trimestre de 2025.