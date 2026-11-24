MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

BYD ha iniciado la comercialización en España de Shark, su primera pickup, que incorpora la tecnología híbrida enchufable Dual Mode Off-road (DMO), con un precio de venta al contado desde 61.450 euros para particulares (50.240 con descuentos de la compañía y financiación).

El nuevo modelo, con carrocería de doble cabina y capacidad para cinco ocupantes, mide 5,46 metros de longitud y cuenta con tracción total inteligente. La firma defiende que Shark combina una orientación hacia el trabajo profesional, aunque con un equipamiento y un habitáculo concebidos también para un uso familiar, la conducción 'off road' y de ocio. De hecho, la firma comercializa para profesionales y autónomos un precio desde 50.785 euros (41.521 euros sin IVA y con condiciones de financiación).

TECNOLOGÍA HÍBRIDA ENCHUFABLE Y 436 CV DE POTENCIA

El sistema DMO combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros y cuatro cilindros, con 150 CV, y dos motores eléctricos: uno delantero de 231 CV y otro trasero de 204 CV. La potencia máxima conjunta alcanza los 436 CV y el par máximo se sitúa en 650 Nm.

Con esta configuración, el pickup acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

A su vez, dispone bajo el chásis de una Blade Battery, de tipo LFP y 32,2 kWh de capacidad, que permite homologar hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP y 110 kilómetros en ciclo urbano. Junto a la combustión, la autonomía combinada del nuevo Shark alcanza los 675 kilómetros.

En cuanto a la recarga, admite corriente alterna trifásica de hasta 11 kW, con un tiempo de 3,2 horas para pasar del 15% al 100%, y carga rápida en corriente continua de hasta 55 kW, que permite recuperar del 30% al 80% en 21 minutos.

El consumo combinado ponderado homologado es de 3,5 litros cada 100 kilómetros, mientras que con la batería en su nivel mínimo de carga asciende a 9,6 litros.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES PARA EL TRABAJO

El BYD Shark mide 5,45 metros de largo, 1,97 metros de ancho y 1,92 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,26 metros. Su caja de carga tiene una capacidad de 1.200 litros y ofrece una carga útil de 790 kilos, además de una capacidad máxima de remolque de 2.500 kilos.

El sistema de propulsión adapta su funcionamiento a las condiciones de conducción y permite circular en modo eléctrico o mediante distintas estrategias híbridas, en serie y en paralelo.

Para su utilización fuera del asfalto dispone de cuatro modos todoterreno --arena, barro, nieve y grava--, control de descenso de pendientes y una profundidad de vadeo de hasta 700 milímetros. También incorpora una suspensión independiente en ambos ejes y una función Vehicle-to-Load (V2L) de 6 kW en la caja, que permite alimentar dispositivos eléctricos externos mediante dos tomas de corriente.

HABITÁCULO CON LA MÁXIMA TECNOLOGÍA

En el interior, el modelo no deja de equipar la misma tecnología que podemos encontar en otros modelos SUV o urbanos de la marca, con una pantalla de instrumentos de 10,2 pulgadas, mandos físicos de gran tamaño y cercanos a la consola central --aunque algunos accesos como el control de tracción se tienen que utilizar a través de la pantalla central-- y una pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas.

El equipamiento de serie del acabado 'Design' incluye tapicería de cuero vegano, asientos delanteros deportivos con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, sistema de sonido Dynaudio con 12 altavoces, carga inalámbrica para teléfonos móviles de 50 W y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También cuenta con cámara de visión de 360 grados, control remoto a través de la aplicación BYD App y llantas de aleación de 18 pulgadas.

En el exterior estará disponible en cinco colores: Atlantis Blue, de serie, y Obsidian Black, Polar White, Grey Green y Sunrise Orange, como opciones.

En materia de homologación, el vehículo puede matricularse como comercial ligero de categoría N1, una configuración que permite a empresas y autónomos deducir entre el 50% y el 100% del IVA, en función del grado de afectación a la actividad profesional.

Además, sus emisiones homologadas de 80 gramos de CO2 por kilómetro le eximen del Impuesto de Matriculación, ya que es un híbrido enchufable con la etiqueta CERO emisiones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por último, BYD ofrece una garantía de seis años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 250.000 kilómetros para la batería Blade Battery.