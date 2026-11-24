Archivo - La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

BYD ha iniciado negociaciones exclusivas con Ineos Automotive para adquirir su planta de fabricación de Hambach, en Francia, con el objetivo de producir vehículos para los clientes europeos en suelo francés.

"Nuestro compromiso con Europa es a largo plazo. La inversión que proponemos en Hambach refleja nuestra confianza en Francia y nuestra ambición de seguir creciendo en Europa. Queremos ofrecer a los consumidores europeos la posibilidad de elegir vehículos fabricados en Francia que acerquen a sus hogares nuestra tecnología y nuestras innovaciones en movilidad eléctrica", ha declarado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.

A través de este proyecto, BYD pretende mantener la planta en funcionamiento, apoyar el empleo local y crear nuevas oportunidades para los trabajadores y proveedores de la región.

"Fabricar más cerca de nuestros clientes forma parte de nuestra estrategia para reforzar nuestro liderazgo en movilidad eléctrica y contribuir al crecimiento de la industria automovilística europea", ha explicado BYD.