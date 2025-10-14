BYD planea construir en España su tercera planta en suelo europeo

Archivo - Planta de fabricación de vehículos de nueva energía de BYD - BYD - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de origen chino BYD de vehículos electrificados estaría planeando inaugurar una planta de ensamblaje en España, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por Reuters, a la espera de un anuncio oficial que podría darse a finales de este mismo año.

Esta planta sería la tercera de la compañía en Europa y se sumaría a las de Hungría y Turquía, que están con los últimos preparativos para comenzar la producción entre finales de este año y 2026 como muy tarde.

Entre los motivos para poner en marcha esta planta, según las mismas fuentes, estarían los costes de fabricación relativamente bajos y su red de energía limpia.

BYD tiene un importante mercado en España, donde recientemente ha superado las 20.000 matriculaciones, tras apenas dos años desde su llegada al país. En una reciente visita a España, la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, destacó que el país es "un mercado estratégico para BYD en Europa".