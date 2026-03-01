BYD planea liderar las ventas en España pese a los aranceles de la UE y las condiciones del Plan Auto+

El director general de BYD España y Portugal, Alberto de Aza - BYD

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

BYD ha arrancado el año 2026 con el objetivo de lograr el liderazgo de ventas en el mercado español de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables), pese a que la firma china debe lidiar en la actualidad con la política arancelaria de la Unión Europea y con las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno en el Plan Auto+.

"Nosotros seguimos luchando por acercar nuestra tecnología a todo el mundo y democratizar la movilidad eléctrica en todo el mundo. "Es un reto enorme y una responsabilidad, porque pretendemos que esta transición hacia la electrificación siga siendo liderada por BYD, ya que cambiar el paradigma de 100 años no es fácil", ha afirmado el consejero delegado de BYD España y Portugal, Alberto de Aza en una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación de su nuevo modelo BYD Atto 3 EVO.

BYD "NO APLAUDE" EL PLAN AUTO+

El Gobierno de España presentó a principios de este mes las bases del nuevo Plan Auto+, un programa de ayudas que ofrecerá hasta 4.500 euros para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, tanto nuevos como de ocasión, siempre que cumplan determinados requisitos de precio, tecnología y fabricación en Europa.

En el caso de marcas como BYD, pese a ofrecer la mayor parte de su gama de vehículos con precios más accesibles que el mercado general, el factor de producción en China hace que sus clientes no pueden recibir el 100% de ayuda estatal debido al diseño del Plan.

"Obviamente no podemos aplaudir las ayudas del Plan Auto 2026, pero por otro lado creemos que los argumentos que tiene BYD son suficientemente sólidos para no verse seriamente afectado por estas políticas".

Así la compañía ha lanzado descuentos comerciales propios para que por ejemplo, su último modelo presentado, como es el Atto 3 EVO, parta con un precio desde 33.455 euros (descuentos de la marca, Plan Auto+ y CAEs incluidos).

Sobre el inicio de la producción de la planta de BYD en Szeged (Hungría), De Aza apunta que "está muy avanzada", ya que se están realizado las primeras pruebas en las líneas de producción en estos momentos. Igualmente, pronostica que a finales del segundo trimestre se podrá empezar la producción en serie del primer Dolphin Surf 'made in Europe'.

Preguntado sobre el desarrollo de una nueva planta en Turquía y sobre la posibilidad de elegir Cataluña como posible destino para una nueva sede europea, el 'country manager' de BYD se ha ceñido a que los "objetivos de 2026 se centran en la planta de Hungría" y posteriormente se centrarán en el "resto de planes".

A nivel global, la compañía asiática terminó 2025 como líder de ventas de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables), con 4,6 millones de unidades entregadas en todo el mundo.

Aparte, en España, logró el hito de tener el híbrido enchufable (PHEV) más vendido en este país, el Seal U Dm-i con 9.373 unidades, y se quedó a pocas unidades de Tesla (16.005 unidades) para convertirse en la compañía con más ventas de modelos eléctricos en el país (15.859 ventas).

Aparte de una nueva ofensiva de productos en 2026, en primer lugar con la presentación del nuevo Atto 3 EVO --segunda generación de su primer modelo 100% eléctrico introducido en el mercado español desde la llegada de la compañía en marzo 2023--, la compañía prepara el lanzamiento de su marca 'premium' Denza en la segunda parte del año.

SUPERCARGADORES DE 1.000 KW EN MADRID PARA ESTE AÑO

BYD es una de las empresas más punteras en el sector de la automoción con 45 patentes de media al día, fruto de la investigación de más de 120.000 ingenieros de la marca en el desarrollo de nuevas químicas para sus baterías, como las futuras baterías de estado sólido que prevé implantar en sus vehículos al cierre de esta década.

No obstante, De Aza ha confirmado que en 2025 llegarán a España los 'supercargadores' con hasta 1.000 kW de potencia, capaces de completar 400 km de autonomía en 5 minutos y que se han desarrollado específicamente para la puesta de largo de la marca Denza en el mercado nacional. De hecho, antes del verano, se abrirán los pedidos del Z9 GT, el modelo 100% eléctrico 'premium' de la 'joint venture' entre BYD y Mercedes-Benz.

"Con el nacimiento de Denza, este año vamos a ver los primeros supercargadores en Madrid. Hay un plan muy ambicioso de capilaridad de esta red de supercargadores para dar servicio a todos nuestros clientes en toda la Península Ibérica".

Igualmente, De Aza se ha manifestado en contra de los aranceles a los vehículos de procedencia china tanto por parte de la Unión Europea como de Estados Unidos, al considerar que "solo sirven para dificultar la competencia interna y damnificar a los clientes finales".

NUEVAS MARCAS CHINAS EN ESPAÑA

El año 2026 será el año del desembarco de nuevas marcas automovilísticas chinas, como la propia Denza, de BYD, a la que se unirán otras como Lepas, Geely, Zeekr, Changan o Exlantix. Para el responsable de BYD, esta situación no es "algo nuevo" y el aumento de la competitividad ayudará al mercado y sobre todo, al consumidor final.

"El mercado automotriz ha sido siempre tremendamente competitivo, no es algo nuevo. Lo era antes de que llegara la electrificación y ahora es tremendamente competitivo, porque además llegan nuevos 'players' con una tecnología muy avanzada", ha indicado De Aza.

"Recibimos bien la competencia, porque creo que esto es bueno para el mercado y sobre todo muy bueno para el consumidor, que va a tener la posibilidad de elegir entre un gran abanico de productos, todos ellos muy buenos. La competencia es la que mueve la innovación", ha concluido.