Archivo - BYD prevé cerrar 2026 como la primera marca china en España con cerca de 50.000 matriculaciones . - BYD - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

BYD prevé cerrar 2026 con cerca de 50.000 matriculaciones en España, frente a las alrededor de 5.000 unidades que comercializaba hace dos años, en un contexto de crecimiento de la movilidad electrificada y de consolidación de la marca china en el mercado europeo.

Así lo ha señalado el 'country manager' de BYD España y Portugal, Alberto de Aza, en una entrevista con Europa Press durante la presentación de la primera 'pick-up' híbrida enchufable de la compañía, la BYD Shark, en la que ha destacado que la evolución comercial de la marca en España sigue una tendencia similar a la registrada en otros mercados europeos.

En el conjunto de Europa, BYD ha superado las 237.000 matriculaciones hasta el mes de octubre, con un crecimiento del 150% respecto al año anterior. De Aza considera que la compañía atraviesa un momento "muy importante" en su expansión europea y atribuye estos resultados a la aceptación de sus vehículos tanto entre los clientes particulares como en el ámbito profesional.

"El mercado y el cliente aceptan nuestro producto porque tiene un gran valor por su tecnología, su versatilidad, su seguridad y su diseño", ha explicado.

El responsable de BYD España ha defendido que la movilidad del futuro será sostenible y estará electrificada, una apuesta que, a su juicio, está respaldada por la evolución de las ventas de la compañía, líder mundial en fabricación y comercialización de vehículos electrificados.

OBJETIVO: LIDERAR EL MERCADO MULTIENERGÍA

De Aza ha destacado que BYD se ha convertido en el primer fabricante chino en España el pasado mes de octubre gracias al gran desempeño de la compañía y ha atribuido parte de su crecimiento a una gama que está presente en distintos segmentos del mercado y que ofrece alternativas para diferentes necesidades de movilidad.

En este sentido, ha señalado que la marca lleva dos meses consecutivos entre las tres primeras posiciones del canal de particulares en el conjunto de tecnologías y que el pasado mes alcanzó el 'top 5' en todos los canales.

No obstante, el objetivo de la compañía va más allá de liderar las ventas de vehículos electrificados. "Creemos que BYD tiene que estar en el 'top' del mercado multienergía", ha afirmado el directivo, que ha avanzado que la marca continuará creciendo durante el próximo año y los siguientes.

Preguntado por la percepción de los consumidores sobre los fabricantes chinos, De Aza considera que los prejuicios hacia estas compañías están "más que desterrados". Como argumento, ha recordado que BYD ha puesto en circulación más de 70.000 vehículos en España en aproximadamente tres años.

Asimismo, ha destacado la importancia de su red comercial y de posventa, integrada por grupos de automoción españoles, y el trabajo de los profesionales que atienden a los clientes de la marca.

300 PUNTOS DE CARGA FLASH CHARGING EN 2027

Uno de los próximos pasos de BYD en España será el despliegue de su tecnología Flash Charging, un sistema de carga ultrarrápida desarrollado para trabajar con sus baterías Blade de segunda generación.

De Aza ha explicado que la infraestructura se encuentra actualmente en proceso de implantación y que la compañía prevé contar con diez puntos de recarga en España antes de finalizar el año. De igual forma, la compañía se pone el reto ampliar esta red hasta alcanzar "los 300 puntos durante 2027".

Esta tecnología "revolucionaria" permitirá recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en aproximadamente cinco minutos, según ha señalado el directivo, que considera que permitirá reducir los tiempos de espera asociados a la recarga de vehículos eléctricos.

"Es una nueva manera de entender la electromovilidad sin ningún tipo de limitación. El tiempo ya no será un factor determinante a la hora de pensar en movilidad eléctrica", ha asegurado.

LA SHARK, LA APUESTA DE BYD EN EL SEGMENTO DE LAS PICK-UP

La entrevista, desarrollada durante la presentación de la BYD Shark, la primera pick-up híbrida enchufable de la marca, con la que el fabricante chino entra en un segmento caracterizado por combinar las capacidades de trabajo con el uso familiar y de ocio.

De Aza ha definido el modelo como una muestra de la capacidad industrial y tecnológica de BYD y ha destacado que busca ofrecer prestaciones todoterreno sin renunciar al confort, la habitabilidad y la tecnología.

El directivo ha recordado que la Shark ya cuenta con una trayectoria comercial destacada en otros mercados y que España es el segundo país europeo, después de Reino Unido, en el que se comercializa este modelo. La compañía afronta su llegada con "unas expectativas muy altas", según ha indicado.