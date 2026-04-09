BYD renueva su berlina Seal con más espacio, tecnología y precios desde 41.990 euros en España - BYD

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca china BYD ha actualizado su berlina eléctrica BYD Seal con mejoras en espacio, equipamiento tecnológico y confort, manteniendo su diseño y prestaciones, con un precio de partida en España desde 41.990 euros al contado (34.455 con oferta de financiación de la marca, Plan Auto+ y certificado de ahorro energético).

En concreto, el modelo incorpora una mayor capacidad de carga, con un maletero trasero que aumenta de 400 a 485 litros y un compartimento delantero que crece de 53 a 72 litros, lo que refuerza su practicidad para el uso diario.

En el apartado exterior, la compañía introduce cambios sutiles como nuevos diseños de llantas de 19 pulgadas y una actualización en la gama de colores, mientras que el interior apuesta por una simplificación del habitáculo con menos elementos visuales para mejorar la experiencia de uso.

Asimismo, el renovado BYD Seal amplía su dotación tecnológica con la incorporación de una llave Bluetooth y un sistema de detección de fatiga del conductor, orientado a mejorar la seguridad en trayectos largos.

A nivel mecánico, BYD mantiene en el Seal su gama con tres versiones. La variante de acceso, 'Comfort', marca el acceso al modelo con una configuración de tracción trasera, un motor de 228 CV (170 Kw) y una batería 'Blade Battery' de 61,4 kWh, que le permite alcanzar hasta 460 km de autonomía en ciclo combinado.

La versión 'Design' también dispone de tracción trasera, pero incrementa su potencia hasta 313 CV (230 kW) y equipa una batería de 82,5 kWh, logrando hasta 570 km de autonomía combinada.

En lo más alto de la gama se sitúa la versión 'Excellence AWD', con la misma batería de 82,5 kWh, aunque esta variante ofrece tracción total y 530 CV de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,8 segundos y ofrecer un recorrido de hasta 520 kilómetros sin necesidad de carga, además de incorporar tecnologías como amortiguadores adaptativos y sistemas avanzados de control de par.

La gama de precios del BYD Seal se completa desde 49.490 euros al contado en la versión 'Design' (37.115 euros en oferta de financiación y ayudas) y 52.490 euros para la Excellence AWD (41.060 euros incluyendo campañas comerciales y ayudas).

Según ha destacado la compañía, esta actualización refuerza la posición del modelo en el segmento de berlinas eléctricas, tras haber superado los 3.500 clientes en España desde su lanzamiento a finales de 2023.