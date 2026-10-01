BYD supera las 34.000 matriculaciones de enchufables hasta septiembre y afianza su liderazgo en España - BYD

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística BYD ha superado las 34.000 matriculaciones de vehículos enchufables en España durante los nueve primeros meses de 2026, lo que le permite consolidar su posición de liderazgo en el mercado nacional de electrificación.

Según los datos facilitados por la compañía este martes, entre enero y septiembre BYD acumula un total de 34.381 matriculaciones entre modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables, alcanzando una cuota del 15,8% en este mercado y registrando un destacable crecimiento doble del 106,9% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Este volumen acumulado viene respaldado por los sólidos resultados del mes de septiembre, en el que la firma encabezó las ventas de vehículos enchufables con 4.434 unidades matriculadas (+81,9%), lo que representa una cuota mensual del 13,9%.

Además, durante el pasado mes, BYD logró situarse como la sexta marca más vendida en España en el canal general (4,7% de cuota) y entró por primera vez en el 'top 3' del canal de particulares, con 3.282 entregas (+85,4%) y un 6,3% de cuota de mercado.

DOMINIO EN ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS ENCHUFABLES

En el desglose acumulado por tecnologías, BYD mantiene la primera posición en el mercado de vehículos 100% eléctricos con 14.233 unidades matriculadas hasta septiembre, lo que supone un crecimiento del 46,1% respecto al año anterior y una cuota del 14,1%. Solo en el mes de septiembre, las entregas de eléctricos alcanzaron las 2.290 unidades (+30%).

En el apartado de híbridos enchufables (tecnología DM-i), la marca consolida igualmente su liderazgo anual tras registrar 20.148 matriculaciones en los nueve primeros meses de 2026, un 193,3% más que en el mismo periodo de 2025, captando el 17,3% del mercado de esta categoría. En el mes de septiembre, BYD lideró este mercado con 2.144 matriculaciones (+217,2%) y una cuota del 14,7%.

DOLPHIN SURF, ATTO 2 O ATTO 3 DESTACAN EN ESPAÑA

El liderazgo acumulado de la compañía se apoya en el rendimiento de varios modelos de su gama. En vehículos eléctricos, el Dolphin Surf encabeza su categoría en lo que va de año con 4.334 entregas (56,3% de cuota) y se sitúa como el tercer modelo 100% eléctrico más vendido en España. En septiembre, además, el Atto 3 Evo lideró las ventas del segmento C eléctrico con 535 matriculaciones (12,9% de cuota).

Por su parte, en la tecnología híbrida enchufable, el Atto 2 DM-i se mantiene como el híbrido enchufable más vendido en España en los nueve primeros meses del año, acumulando 9.184 unidades (7,9% de cuota), tras añadir 781 entregas en septiembre.

Le sigue el Seal U DM-i, que ocupa la segunda posición en el acumulado anual de PHEV con 8.149 matriculaciones (7% de cuota), habiendo liderado en septiembre el segmento D de SUV híbridos enchufables (706 unidades).

Por último, el Dolphin G DM-i sumó 537 matriculaciones en el mes (3,7% de cuota) de septiembre y se colocó entre los diez híbridos enchufables más comercializados en España, mientras que el Seal 6 DM-i lideró su categoría tanto en septiembre (120 unidades; 38,1% de cuota) como en el acumulado del año, con 1.407 matriculaciones y un 33,3% de cuota de segmento.