Cabify recibirá 200 nuevos vehículos eléctricos de Skoda para sus desplazamientos en España

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MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabify y Skoda han firmado un acuerdo por el cual la marca checa de vehículos ha entregado 200 unidades del modelo Elroq a la flota de la compañía de movilidad española, lo que representa la mayor flota de vehículos eléctricos entregados por la marca en España.

Los coches operarán en las ciudades de Barcelona, Valencia y Sevilla, ciudad que, precisamente, renovará así gran parte de su flota. Las 200 unidades de Elroq se suman a otras 120 unidades de este mismo modelo suministradas el pasado año también a la flota de la compañía de movilidad , y que ya prestan servicio en Madrid.

Estos vehículos van a servir para que Cabify continúe con la implantación de su estrategia de electrificación del 100% de la flota. Cabify ha establecido metas validadas por criterios científicos (SBTi) para reducir un 40% el índice de emisiones por kilómetro recorrido a nivel global para 2029. En España, el objetivo de reducción es del 85% del índice de emisiones.

El trabajo de Cabify ha permitido reducir más de 4.000 toneladas de CO2 en España, donde además cuenta con la categoría Cabify Electric para seguir reduciendo las emisiones en la movilidad de usuarios y empresas en algunas de las principales ciudades.

El director general de Skoda en España, Fidel Jiménez de Parga, ha agradecido la confianza depositada por Cabify en la marca con esta nueva apuesta por el modelo Elroq. "Hemos entregado a Cabify 320 unidades del Elroq en poco más de un año, y esperamos seguir colaborando en el futuro con esta gran compañía, en el marco de nuestro objetivo de ayudar a las empresas en su transición a la movilidad eléctrica", ha subrayado.

Por su parte, el director general de Cabify España, Alberto González, ha afirmado que esta alianza con Skoda refuerza su compromiso compartido con una movilidad responsable e innovadora. "Unir fuerzas con Skoda es un paso estratégico, ya que compartimos valores, visión y un objetivo claro", ha expresado.