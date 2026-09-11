Archivo - Carmen Jordá acerca el automovilismo a niñas que sueñan con competir en Fórmula 1 - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Alpine F1 Academy, Carmen Jordá, ha reunido en Madrid a un grupo de jóvenes pilotos de entre 7 y 14 años en una jornada destinada a acercar el mundo del automovilismo profesional a las nuevas generaciones, especialmente a las niñas que aspiran a competir en el futuro.

La iniciativa, desarrollada con el apoyo de Alpine Cars y la Comisión Mujer y Motor de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), ha permitido a las participantes conocer de cerca el entorno profesional del motorsport, compartir experiencias con Carmen Jordá y visitar diferentes espacios de Madring, donde apenas unas horas después comenzará el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en la capital en esta nueva etapa.

UNA EXPERIENCIA PARA CREAR REFERENTES

Las jóvenes participantes, seleccionadas con la colaboración de la Comisión Mujer y Motor de la RFEDA, comenzaron la experiencia en el Alpine Store Madrid, donde pudieron conocer el universo de la marca y mantener un encuentro con Jordá.

Durante la jornada, la responsable de Alpine F1 Academy compartió con ellas su trayectoria deportiva, los aprendizajes acumulados durante más de dos décadas vinculada a la competición y su visión sobre las oportunidades que se están abriendo para las mujeres dentro del automovilismo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al circuito Madring, donde las jóvenes pudieron conocer el nuevo circuito y acercarse al escenario que acogerá por primera vez una prueba del Mundial de Fórmula 1.

"Cuando yo empecé apenas había mujeres a las que mirar y pensar: 'yo también puedo estar ahí. Durante muchos años competía en campeonatos donde yo era la única chica. Me gustaría que eso cambiara y que las niñas que vienen detrás tengan más referentes y, sobre todo, más oportunidades", ha explicado Jordá.

La ex piloto española desarrolló su carrera en diferentes categorías, entre ellas F3, GP3, Indy Lights y Le Mans Series, antes de llegar al entorno de la Fórmula 1 como piloto de desarrollo de Lotus y posteriormente de Renault.

Su incorporación al equipo de Enstone la convirtió en la undécima mujer de la historia en formar parte de un equipo de Fórmula 1. Ahora, su objetivo pasa por trasladar esa experiencia a las generaciones que aspiran a seguir sus pasos y contribuir a que las jóvenes encuentren referentes dentro del deporte.

"Acercar el automovilismo a las niñas y jóvenes mediante experiencias reales es esencial para que puedan descubrir que también hay un lugar para ellas en este deporte", ha señalado la presidenta de la Comisión Mujer y Motor de la RFEDA y miembro de la FIA Women in Motorsport Commission, Laura Martín González.