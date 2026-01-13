Casa Seat recibe 338.000 visitantes en 2025, un 28% más, y 310 eventos organizados

Imagen de la cantante Aitana en un evento celebrado en Casa Seat - CASA SEAT

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha cerrado 2025 con un total de 338.000 visitantes, un 28% más que el año anterior, que han acudido a los 310 eventos organizados en el espacio, según ha informado este martes en un comunicado la compañía automovilística.

En su quinto año de funcionamiento, Casa Seat "se ha convertido en un referente de la agenda cultural barcelonesa y un punto de encuentro para aquellos que buscan experiencias únicas que van más allá de lo convencional, compartiendo un legado de cultura, creatividad y movilidad en la ciudad de Barcelona", ha valorado Seat.

La managing director de Cupra City Garage Madrid y Casa Seat, Cristina Vall-Llosada, ha descrito 2025 como un año de éxitos, en el que los buenos resultados conectan al espacio con Barcelona y lo posicionan como un referente en la electromovilidad, "siendo el punto de encuentro que genera experiencias que dejan huella en la ciudad y en el sector".

Entre los eventos celebrados en 2025, la compañía ha destacado los 'Magic Days by Rocambolesc' en Navidad, la firma de la 'Declaración de Casa Seat para el impulso de la movilidad eléctrica en España' --que contó con la presencia del presidente de la Generalitat Salvador Illa--, o el foro 'BCN Desperta!'.

De cara a 2026, Casa Seat prevé un año espectacular, en el que, entre otros, será testigo de la primera Cupra Barcelona Tower Running Challenge, así como del lanzamiento del modelo eléctrico Cupra Raval, que recibe su nombre del barrio de la capital catalana.