Archivo - Casi cuatro de cada diez concesionarios gestiona aún cobros y reservas de forma manual, según Aufinity - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 39% de los concesionarios continúa requieriendo intervención manual en alguna fase de los procesos de cobro o de reservas, según el estudio 'Radiografía de la digitalización financiera en la automoción española 2026', elaborado por Aufinity Group en colaboración con MSI.

Igualmente, el informe revela el 52% de los grupos analizados (33 agrupaciones de concesionarios con 1.654 puntos de venta) ya ha automatizado la gestión de cobros y reservas. Mientras, un 9% sigue operando con sistemas completamente manuales y sin conexión entre sí.

En el ámbito de la posventa, el estudio señala que el 67% de los concesionarios continúa enviando facturas mediante canales tradicionales como el correo electrónico, las llamadas telefónicas o los mensajes SMS, una tarea a la que dedican entre 15 y 30 minutos diarios.

Asimismo, los asesores de servicio emplean entre cinco y diez minutos por factura en gestiones relacionadas con el cobro y más de la mitad no puede confirmar un pago en tiempo real sin recurrir a otros departamentos o compañeros.

9 DE CADA 10 CONCESIONARIOS CUADRA SUS CIERRES DE CAJA A MANO

En el área comercial, el 39% de los concesionarios verifica manualmente el estado de cada cobro, mientras que el 91% carece de un protocolo de seguimiento definido, una circunstancia que incrementa el riesgo de errores administrativos e impagos. Por su parte, los departamentos de administración destinan hasta 20 minutos por vehículo al control de ingresos.

Uno de los indicadores más significativos del estudio refleja que nueve de cada diez grupos de concesionarios siguen realizando tareas manuales para cuadrar las discrepancias durante el cierre de caja.

La directora comercial de Aufinity Group en España, Gazali Rey, ha señalado que una de las principales conclusiones del trabajo realizado junto a MSI es que las dificultades detectadas no responden a una falta de capacidad de los equipos humanos, sino a problemas estructurales derivados de procesos poco automatizados.

"Cuando nueve de cada diez grupos tienen que realizar trabajo manual para cuadrar sus cierres de caja, el error humano deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza matemática. Esta fricción tiene un impacto directo sobre la liquidez y la velocidad operativa de las empresas", ha explicado Rey.

Según la directiva, la demora en la confirmación y disponibilidad de los fondos limita la capacidad de reacción de los negocios y pone de manifiesto la necesidad de implantar sistemas automatizados de gestión financiera.

Las conclusiones del estudio apuntan a que la automatización de los procesos de cobro y conciliación, la conexión en tiempo real entre departamentos y la reducción de la intervención manual serán factores determinantes para mejorar la eficiencia y la competitividad de los concesionarios españoles en los próximos años.