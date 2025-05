CCOO Bridgestone resalta la responsabilidad de la plantilla ante un proceso de ERE "largo e injusto"

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Bridgestone ha puesto en valor la responsabilidad de la plantilla de Basauri ante un proceso de ERE "largo, injusto y desprorcionado", que ha sido gestionado con "una absoluta falta de empatía y, en muchos momentos, de respeto, como pocas veces hemos visto en Bridgestone".

En un comunicado, CCOO ha realizado un análisis del proceso en torno al ERE, que concluyó el pasado 19 de mayo con un acuerdo suscrito por la mayoría sindical y que incluye la salida de 420 personas entre Basauri y Puente San Miguel.

Tras señalar que está previsto que esa "agonía" llegue a su fin a finales de junio, cuando se materializarán las salidas, el sindicato ha recordado que en junio de 2023 iniciaron un proceso con la aplicación de medidas de flexibilidad, que derivó en diciembre en la firma de un ERTE.

En ese acuerdo, según ha recordado, insistieron en incluir una cláusula que permitiera, en caso de que la situación no mejorara, abrir un nuevo proceso conjunto con la representación sindical para estudiar posibles medidas alternativas. "No se trataba de un capricho, sino de una previsión lógica ante el cambio de estrategia de la compañía, que podía derivar en ajustes de producción y, por tanto, afectar al empleo", ha remarcado.

El sindicato ha señalado que su intención era "anticiparse, dialogar y encontrar soluciones conjuntas que evitaran llegar al punto crítico" actual, pero la dirección de la compañía "hizo caso omiso".

CCOO ha recordado que, tras un primer ERTE, vino un segundo, hasta que el 1 de abril finalmente les presentaron un ERE para 546 personas de las plantas de Basauri y Puente San Miguel, "acompañado de un documento con criterios marcadamente dirigidos y señaladores". "Lo que hicieron fue dejar en evidencia, sin ningún pudor, su falta de palabra, de sinceridad y de transparencia con la plantilla", ha indicado.

El sindicato ha manifestado que, por tanto, llegó "el momento de la movilización y la presión" y ha subrayado que la plantilla ha demostrado estar "a un nivel muy superior, sin incidentes, con unidad y responsabilidad".

"Durante las jornadas de protesta: participación ejemplar, durante los días laborales: ni un solo problema. No aumentó el absentismo, no bajó la productividad. En resumen: una lección de madurez, compromiso y saber estar, tanto en las movilizaciones como en el trabajo. Una enseñanza, en definitiva, para una dirección que no está a la altura de la plantilla que tiene", ha asegurado.

CCOO ha manifestado que la verdera empresa son los trabajadores y ha añadido, ante la actitud de la direccion, que la sensación general "es la de haber presenciado la destrucción de un puente que parece imposible de reconstruir". "Tal vez el tiempo, y sobre todo un cambio de actitud por su parte, puedan ayudar. Aun así, la impresión es que ese puente y ese trato nunca volverán a ser los mismos. La empresa somos otra cosa", ha remarcado.

Además, ha indicado que ahora se está en un "momento de cambios importantes" dentro de las fábricas de Bridgestone y se entra en una etapa en la que algunos compañeros optarán por la prejubilación "tras años de entrega y compromiso" y otros emprenderán "nuevos caminos laborales, buscando nuevos retos y oportunidades". Sin embargo, ha lamentado que "no todas estas salidas serán voluntarias".

"En esta etapa de transformación, habrá decisiones difíciles, y no todos los cambios se darán en las condiciones que desearíamos. Sabemos que los próximos meses estarán marcados por la incertidumbre, pero también por la oportunidad de acompañarnos mutuamente con respeto, humanidad y solidaridad. Sigamos caminando juntos, apoyándonos en esta transición", ha concluido.