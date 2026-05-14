CCOO exige a Renault volver a negociar el convenio y evitar "amenazas" o habrá movilizaciones

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha avisado de que el sindicato no permitirá a Renault que "amenace" con llevarse el plan industrial a otro sitio y exigirá volver a abrir la negociación del convenio colectivo o se llevarán a cabo movilizaciones.

De los Muros, en un desayuno informativo en el que ha abordado diversos asuntos como el bloqueo de la negociación de un centenar de convenios colectivos en Castilla y León, se ha referido en concreto al de Renault después de que la empresa anunciara la suspensión de la adjudicación de vehículos a las plantas españolas y presentara una oferta a la baja en la última reunión ante la negativa de los sindicatos a aceptar la anterior.

A este respecto, ha incidido en que todas las centrales sindicales que tienen representación en la empresa han pedido que se reabra la negociación porque consideran que no se puede aceptar la propuesta que habían hecho en determinadas materias, sobre todo en la salarial, al no haber una recuperación "efectiva" del poder adquisitivo.

Además, ha apuntado que es una empresa en la que ha habido que hacer "determinados sacrificios" por parte de los trabajadores por el mantenimiento del empleo y del plan industrial.

"Ahora tampoco vamos a permitir que nos amenacen con que el plan industrial que está encima de la mesa, que es para diez años, tanto para la planta de Palencia como para la de Valladolid, se lo vayan a llevar a otro sitio, es una amenaza", ha insistido.

Por ello, ha explicado que el sindicato exigirá que se vuelta a abrir la negociación y, de lo contrario, ha asegurado que habrá movilizaciones, que están todavía por determinar. "Pero no vamos a aceptar el planteamiento que está haciendo ahora mismo la empresa", ha aseverado.

PELIGRO DE DESLOCALIZACIONES

En este contexto, ha recordado que hay "grandes" empresas multinacionales que reciben subvenciones del Gobierno y de la Junta de Castilla y León que en "muchas ocasiones" no están sujetas al mantenimiento del empleo y después se producen deslocalizaciones cuando tienen otros intereses, de lo que ha afirmado que hay muchos casos en la comunidad, uno de los más recientes el de Azucarera en La Bañeza (León).

"No puede haber empresas multinacionales que reciban subvenciones y que en el momento que tengan oportunidades de negocio, se vayan y cierren las empresas que han abierto aquí y generen un paro tremendo en comarcas donde ya hay muchas dificultades de tener empleo", ha matizado.

Ana Fernández se ha referido al bloqueo del convenio de Renault en un contexto en el que considera que hay que reforzar la negociación colectiva para poder recuperar poder adquisitivo y ha asegurado que hay personas con salarios que incluso superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no pueden llegar a final de mes, por lo que la única solución es incrementar salarios, que ha señalado que en Castilla y León están diez puntos por debajo de la media.