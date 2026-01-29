Changan llega a España con sus Deepal S05 y S07, con precio de lanzamiento por debajo de 30.000 euros

El nuevo Deepal S05 de Changan, disponible por menos de 30.000 euros - CHANGAN

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico chino Changan ha desembarcado en España con dos modelos de la firma Deepal, S05 y S07, con los que pretende atraer el creciente interés de los clientes españoles por las firmas procedentes del gigante asiático, con unos precios de lanzamiento inferiores a 30.000 euros.

En concreto, Changan ha adelantado que el precio de lanzamiento del S05, que tiene dos versiones, será de 29.750 euros, sin tener en cuenta los posibles descuentos adicionales procedentes de algún tipo de ayuda por parte de las administraciones, todavía pendientes de concretar.

De su lado, el S07 (que asciende a 44.990 euros) tendrá un precio de lanzamiento de 35.550 euros. En este caso, se trata de un modelo que comparte muchas similitudes con el S05, pero que incorpora novedades en cuestiones como el tamaño, la autonomía urbana, los acabados y los accesorios en el asiento del conductor.

Ambos modelos, que ya están a la venta en los concesionarios españoles, son solo el pistoletazo de salida para la firma, que pretende sumar otros cinco coches en los próximos tres años, para llegar a una gama de ocho vehículos.

Actualmente, la compañía cuenta con una gama completa de 32 modelos distintos a escala global, con los que cubre todos los segmentos de la industria automovilística, con todas las tecnologías presentes en el mercado, y alguna más que es exclusiva del grupo. Su presencia es internacional, con ventas en 115 países y regiones y hasta 19.000 concesionarios.

La marca, con sede central en la ciudad china de Chongqing, cuenta con varias líneas de producto, como sus vehículos Avatar, de lujo, o Deepal, que tiene un carácter "más deportivo, juvenil y dinámico, con toda la tecnología disponible". Los coches propiamente de la marca Changan son de combustión interna, mientras que los Nevo incorporan nuevas tecnologías de propulsión. También tiene una división de vehículos comerciales ligeros.

De cara al futuro, su objetivo es que el 100% de los modelos que fabrique sean 100% eléctricos y estén totalmente dotados con herramientas de Inteligencia Artificial. En cifras, la firma espera que sus ventas en el extranjero, es decir, fuera de China, alcancen los 1,5 millones de unidades para 2030.

PUNTOS DE VENTA CON TALLER DE ASISTENCIA

En cuanto a la red de concesionarios, Changan cuenta al cierre de enero con 32 puntos de venta abiertos en España, y espera un crecimiento del 150%, hasta llegar a los 80 puntos, todos con su taller de asistencia.

Respecto a este punto, la firma se ha congratulado de haber firmado un acuerdo paneuropeo con el proveedor de piezas Kuehne-Nagel, que le va a permitir contar con un almacén central para distribuir piezas y optimizar el tiempo de llegada de las mismas y espera de los clientes.

"Hoy es un día feliz, ya que por fin hemos llegado aquí. Hemos aterrizado en España y vamos en serio, con planes muy claros. Venimos a jugar y vamos a quedarnos", ha expresado el director de Ventas de Changan en España, Manuel Pérez Casado.

DOS EQUIPAMIENTOS Y MÚLTIPLES NOVEDADES TECNOLÓGICAS

Estos turismos han sido diseñados en Turín, y cuentan con dos equipamientos, el Pro (de entrada de gama) y el Max, y estarán disponibles en cinco colores y dos acabados (a los que se suma un tercero en el caso del S07).

Ambos coches comparten un gran porcentaje de diseño y tecnología, aunque presentan diferencias en su tamaño y algunas comodidades para el conductor. Además, su personalidad, tal y como ha explicado el director de Marketing de Changan en España, Álvaro García Lavilla, se basa en "conseguir hacer la vida más sencilla" a los usuarios, incorporando "todo lo necesario" para la conducción.

Entre los aspectos más destacados del interior de ambos coches se encuentran la pantalla de 15,4 pulgadas de infoentretenimiento, que además ofrece una relación pantalla-cuerpo que le dota de una apariencia "más lujosa", a lo que se suma su definición de 2,5k.

Un elemento exclusivo de la pantalla es la capacidad de girarse hasta 15º para el lado del conductor o del copiloto, lo que facilita la visión sin tener que girar la cabeza, así como un sistema de deflexión.

El habitáculo interior, con una distancia entre ejes de 2800 mm, es otro de los aspectos que llama la atención de quien se sube a este coche, con un amplio espacio para las plazas traseras. Asimismo, los asientos son calefactados y están recubiertos con piel vegana, con la opción de 'queen seat' para transformar "los viajes en puro confort".

También en cuanto a espacio interior cabe destacar la existencia de un maletero delantero, con capacidad de 159 litros, que se suma al amplio maletero trasero de 492 litros que llega a 1.250 litros con los asientos abatidos. Finalmente, ambos modelos ofrecen una guantera climatizada de 13 litros y un techo solar panorámico, así como hasta 14 altavoces.

"Deepal es sobre todo aerodinamismo y alta tecnología, sumados a su calidad, su carácter exterior deportivo y su gran espacio interior", ha destacado el director de diseño de Deepal en la división del extranjero, Jakop Peterrson.

Su motor trasero tiene una potencia máxima de 200 KW, a los que en la versión 4x4 se le añaden otros 120 KW. Su capacidad de remolque es de hasta 1.600 kilogramos y su capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros/hora es de 7,5 segundos.

Su batería de 68,8 KwH le permite una autonomía urbana de 605 kilómetros. En el caso del Deepal S07, la batería es de 80 kWh, lo que le permite llegar a 600 kilómetros de autonomía urbana, y cuenta con una capacidad de carga del 0% al 80% de solo 35 minutos.