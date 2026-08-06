Changan renueva el Deepal S07 con carga rápida de hasta 200 kW, más potencia y suspensión mejorada

Changan Deepal S07 - CHANGAN

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Changan ha renovado el Deepal S07, uno de los dos modelos 100% eléctricos que la firma asiática comercializa en España, y que ahora ofrece con capacidad de carga rápida en corriente continua de 200 kW para tiempos de recarga notablemente más cortos, y un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) más potente, optimizado para una mayor eficiencia.

El renovado Changan Deepal S07, a la venta en España por 45.990 euros sin descuentos, destaca por su chasis con nuevos amortiguadores de frecuencia variable (FSD), sus llantas de aleación de 20 pulgadas de nuevo diseño y más aerodinámicas, ya incluidas de serie, y una lista de equipamiento ampliada con funciones adicionales.

"El nuevo Deepal S07 Max demuestra de forma palpable la rápida capacidad de innovación de Changan. Con su avanzada nueva tecnología de batería y su tren motriz más potente y eficiente, junto con un equipamiento de serie aún mayor, ofrece a nuestros clientes una propuesta 100% eléctrica muy atractiva", ha destacado el responsable de la unidad de negocio de Changan Europe, Ethan Yin.

La nueva batería de alto voltaje LFP de 78 kWh proporciona energía suficiente para una autonomía de hasta 500 kilómetros (WLTP combinado). Al mismo tiempo, los clientes se benefician de paradas de carga considerablemente más cortas. En un cargador de corriente continua, el Deepal S07 carga ahora a hasta 200 kW, más del doble que el primer S07.

Esto significa que la batería de alto voltaje puede cargarse ahora del 10% al 80% en solo 24 minutos, el doble de rápido que antes. Del 30 al 80 por ciento, el nuevo Changan Deepal S07 se carga en 15 minutos, lo que reduce el tiempo de carga anterior a la mitad. En los puntos de carga en corriente alterna, el Deepal S07 Max seguirá cargando a 11 kW.

El nuevo motor eléctrico PMSM hace que el Changan Deepal S07 sea a la vez más potente y eficiente. Con una potencia máxima que alcanza ahora los 190 kW (258 CV), la potencia máxima aumenta casi un 19%. Al mismo tiempo, el consumo energético de este D-SUV 100% eléctrico baja hasta los 17,6 kWh/100 km, lo que contribuye al aumento de la autonomía.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Entre las nuevas características de serie del Changan Deepal S07, con un equipamiento completo en un solo acabado, se incluyen el chasis FSD, las llantas de aleación de 20 pulgadas rediseñadas con neumáticos Continental, y una segunda llave inteligente física.

Changan también ha renovado el exterior del Deepal S07. El SUV 100% eléctrico incorpora ahora una nueva gráfica de iluminación en la parte delantera. Además, las llantas rediseñadas y las taloneras laterales y el spoiler delantero pintados en el color de la carrocería contribuyen a un aspecto general más definido y preciso. Un techo opcional bitono ofrece opciones adicionales de personalización. Las proporciones generales, la silueta y el carácter de SUV coupé se mantienen sin cambios.

El modelo cuenta con un amplio equipamiento de serie. La pantalla táctil de 15,6 pulgadas se sitúa en el centro del habitáculo y puede inclinarse tanto hacia el conductor como hacia el acompañante para una usabilidad óptima. Un chip Qualcomm Snapdragon 8155 garantiza un funcionamiento rápido y fluido de todas las funciones de infoentretenimiento.

Otras características destacadas incluyen una pantalla head-up de realidad aumentada, carga inalámbrica y refrigerada del smartphone de 40 vatios y un sistema de navegación conectado, integrado.

El control inteligente por gestos, un sistema de cámaras de 360 grados con visión transparente del chasis para el aparcamiento, y numerosos sistemas de asistencia a la conducción garantizan el máximo confort y seguridad, y permiten la conducción asistida de Nivel 2. Las actualizaciones periódicas por vía inalámbrica (OTA) mantienen al día todos los sistemas de infoentretenimiento y del vehículo.

La capacidad del maletero se mantiene en 510 litros de serie, y 1.385 litros con los respaldos traseros abatidos. Un compartimento de almacenamiento adicional bajo el capó (frunk) proporciona otros 125 litros, ideales para objetos pequeños o los cables de carga.