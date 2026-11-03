Chery Auto cambia la denominación social de su compañía para España y Portugal a Chery Mobility Iberia

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Omoda Motors Spain, sociedad constituida en 2023 para impulsar la actividad de las marcas del grupo chino Chery Auto en España, pasa a denominarse oficialmente Chery Mobility Iberia para desarrollar su actividad en España y Portugal.

Este cambio de denominación social refleja la evolución y la creciente dimensión de la compañía en España y Portugal, donde actualmente desarrolla la actividad de las marcas Omoda & Jaecoo y Lepas, y prepara la incorporación de nuevas enseñas del grupo en el futuro.

Desde su constitución en 2023, Omoda Motors Spain ha desempeñado un papel clave en la implantación de las marcas de Chery Auto en Europa. España fue el primer mercado europeo elegido para el lanzamiento comercial de Omoda & Jaecoo, convirtiéndose en un punto estratégico dentro de la expansión internacional del grupo.

Hace tan solo unos meses la compañía incorporó a su actividad en España la marca Lepas, creada específicamente para los mercados internacionales. La evolución del negocio, el crecimiento de la organización y la incorporación de nuevas marcas han llevado a adoptar una denominación social que representa de forma más precisa la realidad actual de la compañía.

Chery Mobility Iberia mantendrá la misma estructura societaria, organización, equipo directivo y estrategia de desarrollo en el mercado español. Al frente de la compañía continuará Andrew Li, que seguirá ejerciendo como consejero delegado.

"Con esta evolución corporativa, Chery Mobility Iberia reafirma su compromiso a largo plazo con España y refuerza su papel como plataforma para el desarrollo de las marcas de Chery Auto en nuestro país", ha explicado la compañía.