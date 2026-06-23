Chivite destaca que KWD invertirá más de 40 millones en el sector del coche eléctrico en Navarra

La presidenta Chivite junto a Raquel Balda, directora gerente de KWD España, a su llegada a la empresa. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la empresa KWD Automotive, asentada en Orkoien, donde ha valorado la inversión de más de 40 millones de euros que la compañía realizará en Navarra para impulsar la fabricación de componentes para vehículos eléctricos. Se trata de una inversión, en palabras de la presidenta, ejecutada "con líneas de fabricación 100% navarras y con líneas de estampación locales en más de un 80%", lo que potencia en su opinión las "cadenas de valor industrial" de la Comunidad foral.

La reunión, que se ha producido en el Palacio de Navarra, se ha visto complementada con una visita previa de la presidenta a la empresa esta misma mañana, donde ha podido conocer de primera mano sus instalaciones. Ha sido recibida durante la visita por Thomas Fusch, CEO de KWD; Roberto Lanaspa, COO de la compañía; Jan-Philip Brandt, CFO de la empresa; y Raquel Balda, directora gerente de KWD España.

La presidenta ha destacado el esfuerzo inversor realizado por la empresa alemana, así como su apuesta por la "contratación de personal técnico local" y por la participación de la compañía en la Asociación Clúster de Automoción de Navarra (ACAN). Considera Chivite que, con estos compromisos, la empresa ha facilitado "que la colaboración público-privada para la implantación del vehículo en Navarra haya sido modélica".

IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN NAVARRA

La inversión de KWD, ha indicado el Gobierno foral, se sitúa en consonancia con otros avances industriales en el impulso del vehículo eléctrico, como la inversión de 1.024 millones que Volkswagen planea hacer en la región entre 2023 y 2027 o el reciente inicio de la producción del primero de los dos coches eléctricos que se van a fabricarán en Landaben, el Skoda Epiq, hecho que la presidenta ha definido como un "hito industrial para Navarra".

"El vehículo eléctrico pequeño y asequible va impulsar enormemente las ventas", ha afirmado María Chivite, que ha recordado también que, durante el mes de mayo, se registró un incremento del 116% interanual en las matriculaciones de turismos y todoterrenos eléctricos en la Comunidad. En este sentido, ha considerado que factores como las desgravaciones fiscales en este ámbito o el plan Tximista de ayudas han colocado a Navarra como "comunidad líder de España en la implantación del vehículo eléctrico, así como en la extensión de la red de recarga".

"Con todas estas inversiones", ha remarcado la presidenta, "calculamos que el 80% de proveedores de Volkswagen para sus coches eléctricos se encuentran en un radio de 200 kilómetros alrededor de Pamplona".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y FORTALEZA INDUSTRIAL DE NAVARRA

Durante la reunión, la presidenta ha incidido también en que desde el Gobierno de Navarra se ofrece colaboración en este proceso. "Si Navarra lleva casi dos décadas siendo la comunidad con mayor calidad de vida en España, es gracias en buena parte a su 33% de PIB industrial, y nuestra receta para cuidar la industria se llama diálogo social y colaboración público privada", ha insistido, añadiendo también que el Ejecutivo foral contempla lo público "como palanca de lo privado" y que "la fortaleza de la industria es un pilar esencial" para Navarra.

En esta línea, la presidenta ha señalado también que el Gobierno se encuentra ultimando la nueva Ley Foral de Industria, una norma "muy participada con los agentes sociales y económicos de Navarra" que pretende dotar a las empresas de "herramientas para afianzar su posición y atraer nuevos proyectos".

Así, ha subrayado que "las nuevas implantaciones siempre son buena noticia", pero que se debe cuidar el "crecimiento sostenible" del tejido industrial. "Por eso profundizaremos en el concepto del ecosistema industrial", ha añadido Chivite, "en toda la cadena de valor pública y privada que aporta plus a nuestra industria: el emprendimiento, la innovación, la formación y capacitación, las infraestructuras y una buena gobernanza. En definitiva, potenciaremos una industria innovadora, verde y digital, basada en valores y personas".

KWD AUTOMOTIVE

La empresa KWD Automotive se constituyó en Pamplona en 1998, orientada a la fabricación de componentes de chapa dentro del sector de la automoción. En 1999 se instalaron en el polígono Arazuri-Orcoyen, donde se ubican en la actualidad.

La compañía pertenece al Grupo KWD, que tiene su origen en 1864, cuando Carl Heinrich Gläser fundó en Dresde (Alemania) un taller para la construcción de carros y trineos. Desde entonces, el grupo alemán ha seguido creciendo, vinculado a las grandes compañías de fabricación de automóviles.

En 1994, el Grupo KWD fue absorbido por el Grupo Schnellecke, agrupación empresarial que divide su actividad empresarial en áreas distintas, pero completarías, como la logística, el transporte y la producción. Esta última área es la que engloba tanto al Grupo KWD como a KWD España.