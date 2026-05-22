Citroën confirma el regreso de su famoso 2CV en una versión eléctrica y asequible para 2026

Citroën 2CV - CITROËN

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV, que ha sido diseñado para hacer frente a ls retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas.

Inspirado en el espíritu del original, este futuro vehículo encarnará los valores esenciales que siempre han definido al 2 CV como accesibilidad, ligereza, practicidad, versatilidad y "un carácter distintivo sin igual en la carretera".

Por el momento, Stellantis no ha desvelado más detalles del nuevo modelo, aunque su objetivo será contribuir al surgimiento de una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles, que ofrecen una mayor libertad de movimiento "sin renunciar a la personalidad ni al atractivo".

"Este concepto tan popular encaja perfectamente con el posicionamiento de la marca como líder de la movilidad eléctrica accesible, que ofrece una mayor libertad de movimiento y más valor añadido a un precio asequible, al tiempo que conserva una identidad y una personalidad fuertes", ha destacado la firma francesa.

Citroën desvelará más detalles sobre este proyecto en el Salón del Automóvil de París, en octubre de 2026, tal y como ha explicado Stellantis en el marco de su Investor Day, celebrado el pasado jueves y en el que ha presentado las líneas estratégicas de su plan 'FaSTLAne 2030'.

"Reinventar el 2CV del mañana es un reto y una responsabilidad inmensos. El nuevo modelo perpetuará ese espíritu, no por nostalgia, sino reinventando su sencillez y accesibilidad para el mundo actual. Eléctrico. Esencial. Asequible", ha subrayado el director general de Citroën, Xavier Chardon.