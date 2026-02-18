Comprar un coche al contado sigue siendo la opción más económica en la mayoría de vehículos, según OCU

Archivo - Coche expuesto en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sostiene que comprar un vehículo al contado sigue siendo la opción más económica para los conductores españoles, una vez analizadas las distintas alternativas actuales a la hora de comprar un coche en España.

No obstante, la organización reconoce en su último estudio que el renting cada vez tiene mayor peso a la hora de tomar una decisión final, ya que muchos usuarios priorizan evitar costes inesperados a final de mes.

RENTING, COMPRA AL CONTADO O FINANCIACIÓN

Para realizar su estudio, OCU ha tomado como referencia un modelo Toyota Corolla 140 e-CVT Active Plus utilizado durante cuatro años por medio de renting o a través de una compra directa.

Por medio de un contrato de renting --el cual suele abarcar entre tres a cinco años por medio de una limitación máxima anual de kilómetros elegida por el cliente-- , el precio de adquisición incluye todos los gastos asociados al uso del vehículo --incluyendo mantenimientos, impuestos, seguro y neumáticos--, que en este modelo estiman sobre los 5.549 euros.

En comparativa, si la compra de este modelo se hiciese al contado, el desembolso a afrontar por el usuario sería claramente superior, unos 26.645 euros. No obstante, OCU contempla los mismos costes asociados de forma anual al vehículo (5.549 euros) y una pérdida de valor del vehículo año a año, cuyo valor final podría quedar en torno a los 15.000 euros pasados cuatro años, según las estimaciones de Ganvam.

La adquisición mediante financiación bancaria se sitúa en un punto intermedio --en torno a los 22.000 euros tras cuatro años--, mientras que otras formas de pago como la financiación multiopción, con cuotas más bajas pero una gran cuota final, pueden elevar el coste total por encima de los 23.800 euros siempre que se efectúe el pago total a cuatro años. Esta modalidad incluye un seguro a todo riesgo con franquicia el primer año.

RECOMENDACIONES DE OCU

La OCU destaca que la elección más óptima depende del perfil del conductor. Si el objetivo del usuario es conservar el vehículo a largo plazo, la compra al contado o la financiación bancaria tradicional resultan más favorables a la hora de minimizar costes a largo plazo.

Para aquellos que prefieren cambiar de coche con frecuencia y no tener gastos imprevistos, el renting es una alternativa cómoda, aunque no siempre la más barata. Para ello piden a los consumidores comparar varias propuestas antes de firmar un contrato, ya que las diferencias de precio por un mismo modelo pueden al 20%.

La organización también recuerda a los consumidores que algunas ayudas públicas, como las del Plan Auto+ o las deducciones fiscales por vehículos eléctricos o híbridos enchufables, no se aplican a contratos de renting para particulares, lo que puede hacer que la compra directa sea aún más interesante en determinados casos.