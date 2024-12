Los concesionarios advierten de que las multas por emisiones pueden restar 175.000 unidades en 2025

Para cumplir con el objetivo de emisiones de la UE, la patronal insiste en la necesidad de alcanzar 1,2 millones en 2025 con el BEV

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha advertido este lunes de que las multas asociadas a los objetivos de emisiones de CO2 previstas para 2025 por la Unión Europea podría llegar a costarle al mercado español 175.000 unidades el próximo año.

En concreto, según las previsiones actuales, el mercado automovilístico español podría alcanzar los 1,02 millones de matriculaciones en 2025, lo que representaría un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior.

Sin embargo, para cumplir con el límite de CO2 por kilómetro recorrido establecido por la UE (de media 93,7 gramos), sería necesario que los vehículos cero emisiones representaran el 25% de las matriculaciones, es decir, unas 236.000 unidades. Una cifra que la asociación califica de muy lejos de las 70.000 matriculaciones de vehículos previstas para el próximo año.

Por tanto, si la electrificación no logra despegar al ritmo necesario, no se podrían vender los mismos vehículos de combustión, así, Faconauto calcula que España se vería obligada a reducir la matriculación de unas 175.000 unidades de esta tecnología en 2025 para cumplir con los objetivos de emisiones.

Esta medida tendría consecuencia directas, frenando la actividad económica derivada del mercado, debilitando la competitividad del sector y "no pudiendo democratizar el acceso a la movilidad".

"Si no pasa nada, es decir, si no pasa nada y siguen las multas y no tenemos una certidumbre clara de que vaya a haber un cambio en las políticas europeas, no se podrá dar el mercado del millón 26.000 unidades por una sencilla razón: Porque si no se venden más eléctricos, no se pueden vender más coches de combustión", ha recalcado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez en la presentación de previsiones y datos a cierre de año este lunes.

Blázquez ha indicado que el objetivo clave para la asociación es que el próximo año el mercado alcancé las 1,2 millones de matriculaciones, al tiempo que se impulse una mayor cuota de vehículos electrificados, en concreto, que avance del 11,1% actual al 25%.

"Si somos capaces de que la electrificación vaya de a tope y sin freno, pues sería la única palanca que tenemos para poder tener un mercado por encima de las 800.000 unidades, sería pisar en la aceleración a fondo con la electrificación. Entonces la electrificación no se puede quedar en las 70.000 que teníamos de previsión", ha añadido la presidente de la asociación.

ELIMINAR LA MULTAS PREVISTAS POR LA UE ES CLAVE

Para Faconauto, eliminar las multas previstas por la UE es clave, ya que estas sanciones logran lo contrario de lo que buscan, en lugar de acelerar la electrificación, reducen la oferta, encarecen las tecnologías limpias y dificultan el acceso de los consumidores. Además, desde la asociación creen que estas frenan la incorporación de vehículos sostenibles y ponen en riesgo la estabilidad del sector.

En esta misma línea, Blázquez ha añadido que si no se desarrolla un programa de ayudas para incentivar la demanda de vehículos eléctricos, a un sistema de ayudas directa como el desarrollado en Valencia para los afectados por la DANA, no se podrán cumplir los objetivos para el siguiente año.

"Pensamos que si se da fundamentalmente un sistema de ayudas que se hagan en el momento de la compra, como se ha hecho con este plan, al menos podríamos acercarnos a las 230.000 unidades de vehículos cero emisiones, que es muchísimo", ha asegurado.

EL 25% DE ELECTRIFICACIÓN UN OBJETIVO ALCANZABLE

En esta misma línea, desde Faconauto han sostenido que España tiene el potencial para acelerar la adopción de la movilidad electrificada, gracias a factores como la renta disponible para una parte de la población, sus hábitos de movilidad urbana en áreas que cuentan con una infraestructura de recarga adecuada y la creciente oferta de vehículos eléctricos de batería (BEV) en el mercado, siempre y cuando, se unan a estas circunstancias, que el cliente disponga de una ayuda directa a la adquisición.

En este contexto, Faconauto cree viable que para finales de 2025 se podrían alcanzar las 250.000 matriculaciones de vehículos electrificados, lo que supondría el 25% del total de ventas.

Por tanto, para impulsar esta demanda, la patronal subraya la importancia de clarificar la continuidad de un Plan Moves reforzado y mejorado para 2025, impulsando un sistema de gestión de descuento directo en factura que resultaría definitivo para su éxito, acompañado de un marco fiscal más atractivo que fomente la adquisición de vehículos eléctricos.

Esto incluye mantener la actual desgravación del 15% en el IRPF para particulares y ampliar la misma bonificación a empresas en su impuesto de sociedades.

PLANES DE RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

La patronal ha insistido en que el 75% de los ciudadanos que aún no están en disposición de adquirir un vehículo electrificado podrán seguir utilizando vehículos híbridos y tradicionales de combustión hasta 2050, garantizando una transición gradual que no comprometa su movilidad ni su acceso a soluciones sostenibles.

Para facilitar la transición de este 75% de ciudadanos, Faconauto ha presentado este año una propuesta de planes de renovación del parque móvil a todos los Gobiernos regionales. En este sentido, han afirmado desde Faconauto que esta iniciativa ha sido acogida de manera muy positiva.

Hasta la fecha, Galicia, Cantabria, La Rioja, la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid ya han implementado estos planes, mientras que en Asturias y otras regiones su tramitación está muy avanzada.

Faconauto ha destacado los resultados de los planes de renovación promovidos junto a las comunidades autónomas reduciendo las emisiones de CO2 en un 63%, beneficiando a los clientes porque pueden acceder a un vehículo más seguro y eficiente, generando un retorno fiscal positivo, y reforzando la actividad económica y el empleo, ya que en las regiones donde están operativos el mercado dobla al regional.

RENTABILIDAD POR ENCIMA DEL 1% Y LA COMPETENCIA CHINA

Por último, la presidenta de la asociación ha pedido a las instituciones europeas que haya reglas equilibradas en el tema de la competencia con marcas extranjeras, sobre todo con aquellas que provienen de China.

"A día de hoy hay más de 400 concesionarios que comercializan marcas chinas en España, esto es en el 2021, era prácticamente insignificante su participación de cuota de mercado, hoy las marcas chinas en nuestro país están en el 4,6% a cierre de mes. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, lo único que queremos es que, y una vez más apelamos a los políticos, que con los chinos se establezcan un campo de juego con reglas equilibradas y respetadas por todas las partes", ha pedido Blázquez.

Asimismo, desde Faconauto han estimado que los concesionarios cerrarán 2024 con una rentabilidad cercana al 1%. Este lunes la empresa de automoción Snap-on Business Solutions ha publicado datos que sitúan la rentabilidad de los concesionarios al tercer trimestre en el 0,79%, una cifra que, según la firma, demuestra un deterioro en este aspecto.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a las instituciones europeas para impulsar al sector. "En cuanto a Europa, yo creo que es el momento de que se pongan las pilas, es el momento de que de verdad reaccione pensando que tiene que hacer una apuesta de dividida sin fisuras al sector de la automoción, al sector de la automoción europeo, si quiere hacer que la realidad sea igual o mejor de como estamos ahora y no retrocedamos", ha indicado.