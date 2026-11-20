Los concesionarios españoles elevan su rentabilidad al 1,7% hasta septiembre, frente al 1,38% de 2025 - EBRO

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios españoles alcanzaron una rentabilidad del 1,70% sobre facturación durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone una mejora de 32 centésimas respecto al 1,38% registrado en el mismo periodo del año anterior, según el informe de actividad elaborado por 'Snap-on Business Solutions' para la patronal Faconauto.

El resultado se mantiene prácticamente estable respecto al cierre del primer semestre, cuando la rentabilidad de las redes oficiales se situó en el 1,69%, lo que refleja la continuidad de la evolución positiva del negocio de distribución de automóviles en España.

Por áreas de actividad, el vehículo nuevo fue uno de los principales motores de esta mejora, al registrar una rentabilidad del 4,2% hasta septiembre, ocho décimas más que el 3,4% contabilizado en los nueve primeros meses de 2025.

El informe atribuye este avance al buen comportamiento de las ventas de vehículos nuevos, a la mayor rentabilidad de las operaciones comerciales y al mejor aprovechamiento de las estructuras de los concesionarios.

Por el contrario, el negocio de vehículos de ocasión experimentó una evolución negativa. Su rentabilidad descendió ocho décimas, desde el 3,6% registrado hasta septiembre de 2025 hasta el 2,8% en el mismo periodo de este año.

Según el análisis, este retroceso responde a la presión que están ejerciendo las ventas de vehículos nuevos sobre las operaciones con automóviles usados de baja antigüedad.

LA POSVENTA MEJORA MEDIO PUNTO, HASTA EL 16%

En el área de posventa, la rentabilidad conjunta alcanzó el 16% hasta septiembre, medio punto porcentual por encima del resultado registrado un año antes, impulsada principalmente por la evolución del taller mecánico y el negocio de recambios.

En concreto, el taller mecánico elevó su rentabilidad hasta el 17,7%, frente al 16,2% de los nueve primeros meses de 2025, lo que representa una mejora de 1,5 puntos porcentuales.

El área de recambios también registró una evolución favorable, con una rentabilidad del 16%, tres décimas más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Sin embargo, el negocio de chapa y pintura continuó mostrando dificultades y mantuvo su tendencia descendente. Su rentabilidad se situó en el 10,4% hasta septiembre, frente al 11,7% registrado un año antes, lo que supone una caída de 1,3 puntos porcentuales.

Por su parte, los gastos generales representaron el 4,1% de la facturación de los concesionarios, el mismo porcentaje que hasta septiembre de 2025. Según el informe, este nivel se mantiene dentro de unos parámetros adecuados para las estructuras de las empresas de distribución.