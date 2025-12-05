Continental equipa el nuevo Hyundai Ioniq 9 con sus neumáticos PremiumContact C, con confort acústico

Archivo - Continental - Moritz Frankenberg/dpa - Archivo
MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Continental equipa de fábrica al nuevo Hyundai Ioniq 9, el nuevo SUV 100% eléctrico de la firma coreana, con sus neumáticos PremiumContact C de 21 pulgadas, con marcado XL para una mayor capacidad de carga y mejor protección de la llanta.
El PremiumContact C es un modelo de neumático diseñado específicamente para su uso durante la temporada cálida en SUV pesados y vehículos crossover.
Por su diseño más robusto, permite una mayor capacidad de carga. Esto significa que cumple con las exigencias de los vehículos eléctricos grandes y pesados en particular. El innovador diseño de la banda de rodadura con tecnología de laminillas adaptativas permite un manejo preciso en todo momento, incluso a plena carga, tanto en carreteras secas como mojadas.
Al mismo tiempo, la superficie de contacto ampliada garantiza una distribución óptima de la presión sobre el suelo y, por lo tanto, reduce el ruido de rodadura y acorta las distancias de frenado.
Para el Hyundai Ioniq 9, el PremiumContact C también se ha equipado con la tecnología ContiSilent. Esta tecnología reduce hasta en 9 decibelios el ruido del contacto entre el neumático y la carretera dentro del vehículo, que se perciben como especialmente molestos.