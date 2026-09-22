Crecen un 12% los nuevos conductores en Blablacar desde marzo por el encarecimiento de los carburantes

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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 73.000 nuevos conductores se han animado por primera vez a compartir coche en BlaBlaCar desde el mes de marzo para optimizar los gastos del viaje y hacer frente al aumento del precio de los carburantes, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras que maneja la compañía de carsharing.

El auge de nuevos conductores en BlaBlaCar buscando compartir gastos se ha notado también en verano en todo el territorio nacional, pero algunas regiones han destacado especialmente, con Navarra, Extremadura y Cantabria liderando el crecimiento.

Esta tendencia en toda España comenzó con la subida del coste de los carburantes el pasado mes de marzo. Desde entonces, más de 73.000 nuevos conductores se han unido a la plataforma en el país, lo que supone un incremento del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante los meses de verano, cuando se han unido cerca de 27.000 nuevos conductores, se han registrado más de medio millón de viajes por parte de los mismos, que contribuyeron al crecimiento general del 14% de la oferta de viajes en la plataforma durante los meses de julio y agosto.

"La vuelta a la rutina viene acompañada de la reducción en las subvenciones al combustible, por lo que compartir coche se ha convertido en una de las opciones de movilidad clave para ahorrar dinero en los trayectos", ha apuntado Blablacar, que añade que solo en las primeras 2 semanas de septiembre se registró un aumento del 15% en el número de nuevos conductores en BlaBlaCar, en comparación con las mismas semanas del año anterior.

Durante este verano, los conductores han ahorrado más de 10 millones de euros gracias al uso del coche compartido, lo que ha supuesto un ahorro medio de 57 euros por un viaje de ida y vuelta. "Este beneficio permite a los conductores hacer frente al aumento del coste del combustible, a la vez que ofrece a los pasajeros una alternativa más económica y directa de viaje", explica la plataforma.

Además, tras completar su primer viaje, más conductores nuevos han vuelto a usar la plataforma. El 66% de ellos han publicado al menos dos viajes (3 puntos porcentuales más que el año pasado), mientras que el 39% ha realizado al menos tres viajes (5 puntos más frente a 2025).